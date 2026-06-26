Laczka Miklós: A felelős gondolkodás áll hozzám közelebb

Bajnoki negyedik hely után alakul át a TFSE, Hegedűs Péter vezetőedző és segítője, Bozsó Ádám Győrbe szerződött, a fővárosiakhoz érkezett a korábbi soproni másodedző (hét évet húzott le a zöld-sárgáknál Gáspár Dávid oldalán), ebben a minőségében Euroliga-győztes Laczka Miklós, akit Kovács Dávid segít. A csapattól meghatározó magyar játékosok – például Dúl Terka, Pusztai Petra és Tóth Franka – távoztak, Sopronból érkezett viszont Janzsó Alíz és Völgyi Lili, akikkel Laczka korábban az U18-as válogatottban is együtt dolgozott.

„Elkezdtem azt érezni, hogy talán már többet tudok tenni a játékosok fejlődéséért a vezetőedzői szerepben – szögezte le Laczka Miklós. – A válogatottbeli munkám is segített ennek felismerésében. A TFSE egyetemi klub, amelynél alapelv a fiatal játékosok fejlesztése, ezen lesz a hangsúly, és ez motivált, hogy ide jöjjek. Azt szeretném, ha a magyar kosárlabda egészére hatással lennénk, egy lépcsőfok lenne a csapat, ahonnan később akár top nemzetközi együttesekbe is kerülhetnének a játékosok, és ténylegesen fejlődnének. A mostani bizonytalan helyzetben hatványozott a jelentősége ennek a folyamatnak, a klub stabil lábakon áll, és ezt a stabilitást szeretné is megtartani, tehát fiatalabb lesz a keret, kisebb a költségvetés, nem a rövid távú eredmény a cél, nagyobb hangsúlyt kapnak a távlati tervek.”

A szakember természetesen tisztában van vele, hogy magasra került a léc, és a szurkolók nem szeretnék, ha a csapat ez alá adná, de az is fontos, hogy reálisan mérjék fel a helyzetüket. Laczka Miklós nem érez a legutóbbi sikeres idény miatt nyomást, alapvetően a fiatal magyar játékosokra építenek két légiós mellett, nagyrészt olyanokra, akikkel hosszú távon is számolnak. Az előző évad egy szisztematikus építkezés kifutása volt, és most valami hasonlóba kezdenek a fővárosiak.

„Nem kérdés, hogy lesz átrendeződés, van, aki hosszú, más rövid távú fenntarthatósággal tervez. Kifejezetten kiegyenlített élmezőnyre számítok a bajnokságban, annak nagyon örülök, hogy a TFSE-nél felelősen gondolkodnak a vezetők, hozzám ez a felfogás áll közelebb. A soproni elköszönésem nem volt hosszadalmas, nem vagyok jó ezekben a búcsúzkodásokban… Sokszor az ember nem is feltétlenül látja át egyből, mit hagy maga mögött, de úgyis fogunk találkozni »Gáspival«, a stábbal, a játékosokkal, és számíthatunk egymásra. A várost, a szurkolókat, a közeget elengedni hosszabb folyamat, mert sok közös élmény köt minket össze” – beszélt röviden a múltról is Laczka Miklós.