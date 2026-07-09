NB II: Varga Attila marad a Karcag vezetőedzője

Mint a klubhonlapon írták, Varga Attila 2023 szeptemberében érkezett Karcagra és biztosan a középmezőnybe kormányozta a klubot. A 2024–2025-ös idényben is maradt a csapat vezetőedzője, mellyel bajnoki címet ünnepelhetett. Az NB II-be jutáshoz, mint az Északkeleti csoport bajnoka osztályozót kellett játszani a Délnyugati elsővel. Az FC Nagykanizsával az oda-visszavágós párharcban végül diadalmaskodott a nagykunsági gárda, így másfél évtized után ismét a másodosztályba jutott, ahol újoncként magabiztosan a 11. helyen benn is maradt.

Az 57 éves Varga Attila edzői pályafutása során a Soroksárt, a Ceglédet és a Kazincbarcikát is feljuttatta a harmadosztályból az NB II-be, a Soroksárral két bajnoki címet is nyert.

A karcagiak tájékoztatása szerint a szakember további egy évvel hosszabbította meg szerződését.