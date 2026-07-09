Nemzeti Sportrádió

NB II: Varga Attila marad a Karcag vezetőedzője

T. Z.T. Z.
2026.07.09. 15:01
null
Fotó: karcagsport.hu
Címkék
NB II Karcag Varga Attila
A labdarúgó NB II-ben szereplő Karcagi SC csütörtökön hivatalos honlapján jelentette be, hogy a következő idényben is Varga Attila lesz a csapat vezetőedzője.

Mint a klubhonlapon írták, Varga Attila 2023 szeptemberében érkezett Karcagra és biztosan a középmezőnybe kormányozta a klubot. A 2024–2025-ös idényben is maradt a csapat vezetőedzője, mellyel bajnoki címet ünnepelhetett. Az NB II-be jutáshoz, mint az Északkeleti csoport bajnoka osztályozót kellett játszani a Délnyugati elsővel. Az FC Nagykanizsával az oda-visszavágós párharcban végül diadalmaskodott a nagykunsági gárda, így másfél évtized után ismét a másodosztályba jutott, ahol újoncként magabiztosan a 11. helyen benn is maradt.

Az 57 éves Varga Attila edzői pályafutása során a Soroksárt, a Ceglédet és a Kazincbarcikát is feljuttatta a harmadosztályból az NB II-be, a Soroksárral két bajnoki címet is nyert.

A karcagiak tájékoztatása szerint a szakember további egy évvel hosszabbította meg szerződését. 

 

NB II Karcag Varga Attila
Legfrissebb hírek

NB II: három új játékos Barcikán, hat labdarúgó érkezett az újonchoz

Labdarúgó NB II
15 órája

NB II: távozik a rutinos középpályás Karcagról; még egy évet marad Kecskeméten az FTC-védő

Labdarúgó NB II
2026.06.24. 15:00

NB II: rutinos érkező Kecskeméten; hatan távoztak Gyirmótról, az egyikük Bobál Gergely

Labdarúgó NB II
2026.06.22. 23:34

NB II: távozó Karcagon, csatárral erősített a Kazincbarcika

Labdarúgó NB II
2026.06.16. 08:45

Szakály Péter NB II-es klubnál lett sportigazgató

Labdarúgó NB II
2026.06.10. 09:56

Hazai győzelemmel lett bajnok a Vasas, négyet kapott a BVSC-től a szintén feljutó Honvéd – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.05.17. 19:00

Győzelemmel búcsúzott a szezontól a Kozármisleny, legyőzte az újoncot

Labdarúgó NB II
2026.05.17. 17:53

Kétgólos Honvéd-siker a feljutók rangadóján, kiesett a Budafok és a Békéscsaba – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.05.10. 21:00
Ezek is érdekelhetik