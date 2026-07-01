Reuvers nem lép pályára a magyar válogatottban a vb-selejtező júliusi meccsein

A magyar szövetség (MKOSZ) szerdai tájékoztatása szerint Gasper Okorn szövetségi kapitány kihirdette 12 fős keretét a pénteken esedékes finnországi és három nappal később a belgák elleni, székesfehérvári mérkőzésekre. A névsorból hiányzik a Valenciával nemrég a spanyol pontvadászatot megnyerő, honosított Reuvers.

„Kimaradt a keretből honosított amerikai magasemberünk, Nathan Reuvers, aki még a spanyol bajnokság elődöntőjében, a Joventut Badalona ellen szenvedett bokasérülést. Reuvers a Barcelona elleni finálé harmadik és negyedik meccsén pályára tudott lépni, de beinjekciózva, és a Valencia csapatorvosai pihenést írtak neki elő, így nem kockáztatjuk, hogy esetleg rásérüljön. Reuvers augusztusban a magyar válogatott rendelkezésére fog állni” – közölte az MKOSZ.

A nemzeti csapat, amely múlt hétfő óta Székesfehérváron készül, a második helyen jutott tovább az augusztusi előselejtezőből, majd a közvetlen kvalifikációban, november végén 89–52-re verte a tavaly Európa-bajnoki negyedik finneket Szombathelyen, aztán Belgiumban diadalmaskodott 87–85-re, majd Szombathelyen (71–74) és Le Mans-ban (98–79) is kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A folytatásban pénteken Finnországban lépnek pályára a magyarok, akik három nappal később a székesfehérvári MET Arénában, a sereghajtó Belgium ellen zárják az első csoportkört.

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.

A magyar férfi kosárválogatott 12 fős kerete: Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Golomán György (Hiopos Lleida, Spanyolország), Krnjajski Boris (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, Oroszország), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, Németország), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Pallai Tamás (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd), Váradi Benedek (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)

A selejtezőcsoport állása: 1. (és már továbbjutott) Franciaország 7 pont (327–296), 2. (és már továbbjutott) Finnország 7 (314–306), 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4