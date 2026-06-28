Sikeres magyar főpróba az oroszok ellen

AZ OROSZOK EGYIK STÁBTAGJA nagy bizalommal fordult hozzánk, és érdeklődött, mennyire jó a magyar válogatott – az övékről pedig lelkesen számolt be, hogy a három nappal ezelőtt Antalyában lejátszott, törököktől elszenvedett vereséget (78–86) megelőzően négy éven át nem lépett pályára hivatalos összecsapáson, csak klubcsapatokkal és más kontinens országaival vívott felkészülési meccseket.

Az Alba Regia Sportcentrumban, ahol a magyar–orosz férfi edzőmeccset rendezték vasárnap este, a rendezők próbálták lehűteni a légteret, ami nem igazán sikerült, kint pedig 40 Celsius fokban aszalódtak a növények és az utcára merészkedők. A hivatalosan zárt kapus – családtagok, klubalkalmazottak nyolcvanan azért felülhettek a lelátóra – összecsapás helyszínén fülledt volt és meleg a levegő, akinek akadt valami lapos és széles tárgy a keze ügyében, például egy mappa vagy legyező, bőszen hűtötte magát.

A világbajnoki selejtező 1. körének 5. és 6. fordulójára készül együttesünk, a G-csoportban eddig két győzelmet jegyző gárda július 3-án Helsinkiben, 6-án Székesfehérváron a MET Arénában játssza le utolsó két meccsét, s jó esélye van a továbbjutásra, mert ha kikap Helsinkiben, de közben a belgákat megverik a franciák, akkor Gasper Okorn kapitány együttese ott lesz az utolsó kvalifikációs körben. Maronka Zsombor triplája volt az első kosár, majd öt percig nem találtak be a vendégek, akiket majdnem harmincan biztattak. Pályára került Krnjajszki Borisz, az idei Magyar Kupa-győztes Szolnok hátvédje, aki élete első felnőttválogatottbeli fellépését ünnepelte, míg Somogyi Ádám is először volt parketten azóta, hogy a Falco elleni bajnoki döntő harmadik felvonásán a szerb Aleksza Novakovics eltörte az orrát, emiatt a karmester speciális maszkot viselt.

A klasszikus edzőmeccs minden elemét felvonultató találkozón a második negyed közepén kezdett elfogyni a levegő a játékosoknak, a viszonylag nagy iram és a meleg ekkor sok hibát csalt ki a csapatokból. Aztán 10–2-es etapot futottak a vendégek, s parázs lett a végjáték, több játékos lökdösődött és egymásnak feszült az orosz palánk alatt.

A 24. percben már csak egy pont volt a mieink előnye, közben Perl Zoltán kapott egy gyomrost, le is kellett cserélni a Falco kitűnőségét. Váradi Benedek két triplájával ismét kétkosárnyi lett a különbség, de Pavel Szavkov harmadik hárompontosa már azt jelentette a 27. percben, hogy először vezettek a vendégek. Okorn sokat cserélt, a játék pedig nagyon töredezetté vált az utolsó negyedben, az izgalmas végjátékot pedig megnyerték a magyarok. Pénteken már nagyobb tétje is lesz a Helsinkiben megrendezésre kerülő, finnek elleni selejtezőnek, amelyre csütörtökön Bécsből repül a válogatott.

„Jó felkészülési meccs volt, tudtuk gyakorolni azokat a játékelemeket, amelyeket az előző napokban átvettünk. Két fontos selejtező vár ránk, addig mindenkinek formába kell lendülnie, sokaknak több héttel ezelőtt volt a legutóbbi tétmeccse. A következő néhány napban azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb formát mutassuk a Helsinkiben és Székesfehérváron ránk váró találkozón” –mondta a mérkőzés után Váradi Benedek, a magyar válogatott hátvédje.

FÉRFI KOSÁRLABDA

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–OROSZORSZÁG 72–71 ((21–9, 10–17, 22–23, 19–22)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött. V: Benczur, Kapitány, Söjtöry

MAGYARORSZÁG: SOMOGYI 7/3, Perl 6, Lukács 2, Maronka 8/6, Golomán 5/3. Csere: Valerio-Bodon 6/3, Meleg 8, VÁRADI 14/12, Krnjajszki 6, Cseh 1, Pongó Marcell, Tanoh-Dez 2, Pallai 3, Flasár Z. 4. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

OROSZORSZÁG: SERBANYOV 15/3, Kardanasvili 4, Petyenov 8, Lopatin 3, Ogarkov 6. Csere: Jelatoncev 4, SZAVKOV 21/9, Lisutyin 5/3, Frolov 5, Krivik. Szövetségi kapitány: Zoran Lukics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–0. 6. p.: 13–4. 9. p.: 21–6. 15. p.: 23–16. 19. p.: 29–18. 22. p.: 31–28. 24. p.: 33–32. 27. p.: 39–40. 30. p.: 50–45. 33. p.: 56–54. 37. p.: 61–61. 40. p.: 71–71

Kipontozódott: Lisutyin (38. p.), Petyenov (40. p.)