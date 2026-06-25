Maronka Zsombor: Mindenki a legjobb formájában érkezett

Jövő pénteken Finnországban, július 6-án, hétfőn Székesfehérváron Belgiummal csap össze a magyar válogatott a világbajnoki selejtező első csoportkörének végén, utóbbi helyszínen elbúcsúztatják a válogatottól az Albában korábban egyaránt szereplő Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot. Maronka Zsombor ettől egyelőre messze jár, a 23 éves bedobó még alig tette le a névjegyét nemzeti csapatunkban. A Hamburg Towersszel a Bundesliga élvonalában profiskodó játékos korábban hosszú éveket töltött a spanyol Joventut Badalona kötelékében, amely Hanga jelenlegi klubja. Maronka a német első osztály alapszakaszában tavaly decemberben 24 pontot szerzett a Heidelberg ellen, míg az ULEB Európa-kupában szintén 2025 utolsó hónapjában érte el az idénycsúcsát, 13 pontig jutott a görög Arisz elleni hazai mérkőzésen.

„Nagyon motivált vagyok, hasonlóan a csapat többi tagjához, ez látszódik az össz­hangon. A nyári összetartások során mindig fontos szempont, ki milyen kondícióban érkezik azután, hogy az idény befejezését követően kicsit kiengedett. A srácokat látva mindenki a legjobb formájában jött ide, és készen áll a következő két mérkőzésre” – mondta Maronka Zsombor.

Aki esetleg nem ismerte őt, a franciák elleni hazai összecsapáson megismerte, 17 pontot szórt az olimpiai ezüst­érmesnek a Szombathelyen 74–71-re elveszített találkozón februárban. Ettől függetlenül nem érzi, hogy nőtt volna a várakozás vele kapcsolatban, úgy véli, ugyanazt a játékot kell hoznia, szeretne segíteni a csapatnak, hogy nyerni tudjon, ez a legfontosabb – akár lepattanókra, akár triplákra van tőle szükség, bízik benne, hogy stabil embere lesz a keretnek.

„Sokkal jobb évadom volt Hamburg­ban, mint az előző, majdnem sérülésmentesen játszottam végig, de egy hónapot sajnos megint ki kellett hagynom. Jó pozíciót harcoltam ki a keretben. Nagyon sokat várok el magamtól, s nagyjából el is értem, amit akartam. Jelentős motivációt adott az elmúlt idény a jövőre és a következő két meccsre nézve is” – szögezte le Maronka, aki végre teljesen egészségesnek érzi magát, nem fáj semmije, régen érezte magát ennyire jól a bőrében.

Beszélgetőtársunk hamburgi megállapodása még egy évig érvényes, a klubban akkor is bíztak benne, amikor hosszú hónapokra az oldalvonalon kívülre került, ez nagyon sokat jelentett neki, ugyanis nem számít gyakorinak. Maronka jó kapcsolatot ápol a vezetőséggel, a szakmai stábbal és a játékosokkal, ezért is döntött úgy, hogy az északnémet városban tölti a következő évadot. Vajon mit vár a válogatott következő két összecsapásától?

„A finnek erősebbek az eredményeik alapján is, de a belgák ellen szintén kemény meccsre számítok. A cél két győzelem lenne, mert fontos a következő csoportkör miatt is, szerintem ezzel mindenki tisztában van a csapatban, és ez volt az egyik első téma, ami elhangzott a nyitó megbeszélésen. Megpróbáljuk kihozni ebből a két mérkőzésből a legtöbbet.”

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK, 1. KÖR

G-csoport. 5. forduló

Július 3., péntek

Finnország–MAGYARORSZÁG, 17.30 (tv: M4 Sport)

Belgium–Franciaország, 20.30

6. (utolsó) forduló

Július 6., hétfő

MAGYARORSZÁG–Belgium, 18 (tv: M4 Sport)

Franciaország–Finnország, 20.30

Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4.

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.