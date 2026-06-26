Pongó Marcell: A finnek vissza akarnak vágni, a belgák az életükért küzdhetnek majd

Jövő pénteken Finnországban, majd három nappal később Székesfehérváron a belgák ellen harcol a világbajnoki selejtezőben a magyar férfi kosárlabda-válogatott. Pongó Marcell szerint a finn csapatot jól ismerik, nem könnyű ellenfél, a belgák sorsa pedig akár már a mieink elleni meccs előtt eldőlhet, ha nem így lesz, a válogatott irányítója szerint élet-halát mérkőzés jöhet össze a MET Arénában.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK, 1. KÖR

G-csoport. 5. forduló

Július 3., péntek

Finnország–MAGYARORSZÁG, 17.30 (tv: M4 Sport)

Belgium–Franciaország, 20.30

6. (utolsó) forduló

Július 6., hétfő

MAGYARORSZÁG–Belgium, 18 (tv: M4 Sport)

Franciaország–Finnország, 20.30 Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4.

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.