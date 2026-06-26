Pongó Marcell: A finnek vissza akarnak vágni, a belgák az életükért küzdhetnek majd
Jövő pénteken Finnországban, majd három nappal később Székesfehérváron a belgák ellen harcol a világbajnoki selejtezőben a magyar férfi kosárlabda-válogatott. Pongó Marcell szerint a finn csapatot jól ismerik, nem könnyű ellenfél, a belgák sorsa pedig akár már a mieink elleni meccs előtt eldőlhet, ha nem így lesz, a válogatott irányítója szerint élet-halát mérkőzés jöhet össze a MET Arénában.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK, 1. KÖR
G-csoport. 5. forduló
Július 3., péntek
Finnország–MAGYARORSZÁG, 17.30 (tv: M4 Sport)
Belgium–Franciaország, 20.30
6. (utolsó) forduló
Július 6., hétfő
MAGYARORSZÁG–Belgium, 18 (tv: M4 Sport)
Franciaország–Finnország, 20.30
Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4.
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.
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