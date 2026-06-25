Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda BL: főtáblás a magyar bajnok Falco

2026.06.25. 18:19
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Főtáblán kezd a kosár BL-ben a magyar bajnok Falco (Fotó: Árvai Károly)
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főtábla férfi kosárlabda Bajnokok Ligája Falco KC Szombathely
A magyar bajnok Falco KC Szombathely főtáblás a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája következő idényében.

A sorozat csütörtöki hírlevele szerint a szombathelyi Falco KC-val együtt 30 klub csoportkörös részvétele biztos, a maradék két helyért 24 klub vív majd selejtezőt.

A résztvevők között 16 bajnokcsapat van, közülük kilenc egyből a főtáblán szerepel: a Falco mellett az Alba Berlin, a szerb KK Szpartak Szubotica, a cseh ERA Nymburk, a horvát Cibona Zagreb, a belga Windrose Giants Antwerp, a portugál FC Porto, a lengyel Legia Warszawa, valamint az azeri Sabah BC nyerte meg hazája pontvadászatát.

A selejtező szeptember 14. és 20. között lesz, a csoportküzdelmek október 6-án kezdődnek majd, mindkét szakasz sorsolását július 8-án rendezik a svájci Miesben.

Magyar részről a Falco hetedszer lesz ott a BL-ben, a vasiakon kívül a Szolnok kétszer, az Alba Fehérvár egyszer szerepelt a sorozatban, a legjobb eredményt a 2024–2025-ös idényben a Falco érte el azzal, hogy a legjobb 16 közé jutott.

 

főtábla férfi kosárlabda Bajnokok Ligája Falco KC Szombathely
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