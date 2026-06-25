Férfi kosárlabda BL: főtáblás a magyar bajnok Falco

A sorozat csütörtöki hírlevele szerint a szombathelyi Falco KC-val együtt 30 klub csoportkörös részvétele biztos, a maradék két helyért 24 klub vív majd selejtezőt.

A résztvevők között 16 bajnokcsapat van, közülük kilenc egyből a főtáblán szerepel: a Falco mellett az Alba Berlin, a szerb KK Szpartak Szubotica, a cseh ERA Nymburk, a horvát Cibona Zagreb, a belga Windrose Giants Antwerp, a portugál FC Porto, a lengyel Legia Warszawa, valamint az azeri Sabah BC nyerte meg hazája pontvadászatát.

A selejtező szeptember 14. és 20. között lesz, a csoportküzdelmek október 6-án kezdődnek majd, mindkét szakasz sorsolását július 8-án rendezik a svájci Miesben.

Magyar részről a Falco hetedszer lesz ott a BL-ben, a vasiakon kívül a Szolnok kétszer, az Alba Fehérvár egyszer szerepelt a sorozatban, a legjobb eredményt a 2024–2025-ös idényben a Falco érte el azzal, hogy a legjobb 16 közé jutott.