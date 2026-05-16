Férfi kosár NB I: szolnoki győzelemmel kezdődött a döntő

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 94–79 (20–19, 22–20, 23–24, 29–16)

Szolnok, 2200 néző. V: Földházi, Goda, Söjtöry

SZOLNOK: SOMOGYI 7/6, Krnjajszki 9/9, DARTHARD 27/12, Barnes 6/3, SKEENS 11. Csere: PALLAI 16/12, Rudner 3/3, Wójcik 9/9, Molnár M. 6. Edző: Vedran Bosnic

SZOMBATHELY: Váradi 7/3, Tanoh Dez 7, NOVAKOVICS 17/15, BOGNÁR K. 12/6, Toro 5. Csere: PERL 23/3, Peterson 6, Whelan, Keller Á. 2, Filipovity M. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–8. 8. p.: 14–17. 14. p.: 31–30. 18. p.: 38–37. 24. p.: 53–51. 28. p.: 59–58. 33. p.: 76–55. 37. p.: 84–78. 39. p.: 91–79

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Igazi döntő zajlott a pályán. Győztünk, de meg kell tanulnunk a Falco agressziv védekezése ellen játszani. Azért nyertünk, mert a végén jobban járattuk labdát, és nagyobb energiával játszottunk, mint ellenfelünk.

Milos Konakov: – Tizennyolc triplát kaptunk, nem járattuk eléggé a labdát, mindössze öt gólpasszt adtunk, ami kevés ezen a szinten. Ezek mellett sok apróság döntött, kedden ki egyenlítenünk az állást!

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Szolnok javára

A tavalyi párosítás megismétlődik, csak ezúttal a másik fél az esélyes. A címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász egyértelmű favoritként várta a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely elleni finálét, amely ennek ellenére magas hőfokúnak ígérkezik. A tiszaligeti első felvonáson már a kezdés előtt igyekezett felpörögni a hazai gárda, Vedran Bosnic edző kivette a részét a bemelegítés levezényléséből, és folyamatosan biztatta övéit. A lelátón mindkét fél teljes fegyverzetben jelent meg, a szombathelyiek is megtöltötték a nekik kijelölt széksorokat.

Erős érintkezésekkel, magas színvonalon kezdődött a finálé, meleg is volt a csarnokban, sokszor kellett törölni a parkettet. Aztán a pontgyártás leállt, Bosnic mestert figyelmeztették reklamálás miatt, Aleksza Novakovics meg már a harmadik tripláját süllyesztette el a szolnoki gyűrűben (13–15).

A Szolnok fordított, a második negyed elején Krnjajszki Borisz látványosan blokkolta Patrick Whelant – ezek a momentumok tudják növelni az önbizalmat, ám ezúttal nem volt különösebb hatása. Tartották magukat a vasiak, miközben a játékosok csúszkáltak, küszködtek. Ami érzékenyen érinthette a látogatót, hogy Tyler Peterson előbb támadóhibát kapott, majd reklamálásért technikait, így egy félidő alatt összeszedett négy faultot.

Le’Tre Darthard 17 pontnál járt már a harmadik negyed elején, a Falcónál viszont hárman is átlépték ekkorra a tízpontos határt. Somogyi Ádám hármasával 53–51-re vezetett az Olaj, a plusz egyet nem tudta hozzácsapni. Darthard elérte a húszat is, ám belesérült a triplába, lebicegett a pályáról, később vissza tudott térni.

Jöhetett a negyedik negyed és két Krnjajszki-, valamint egy Szymon Wójcik-hármas, kilenc ponttal meglépett a vendéglátó (74–65). Somogyi nagyon rosszul dobott a mérkőzésen, viszont ekkorra már 16 gólpasszt osztott ki. Tíz pont fölé is nőtt a differencia, hiába, Novakovics távolijával felzárkóztak kettőre a sárga-feketék. A következő három kosarat azonban a Szolnok szerezte, ezzel győztes pozícióba kormányozta magát (86–78). A kegyelemdöfést Darthard hármasa és Brady Skeens kettese adta meg a Falcónak, Somogyi közben elképesztő húsz asszisztig jutott. A végeredmény 94–79 lett, ez nem teljesen tükrözi a találkozó képét, de az egyértelmű, hogy a záró tíz percben elsöprő lendülettel és koncentrációval dolgozott az Olaj.

Kedden otthon javíthat Milos Konakov együttese, ugyanakkor ezt a Szolnokot nagyon nehéz feladat lesz akár csak egyszer felülmúlni.