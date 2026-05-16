Az idén már a Szolnok tűnik a férfi kosárlabda NB I fináléjában a favoritnak

Immár az ötödik Szolnok–Falco párharc kezdődik szombaton 11 éven belül a férfibajnokság döntőjében, ráadásul a legutóbbi olyan alkalomig, amikor egyik fél sem volt érintve az aranycsatában, 2010-ig kell visszamenni. A két gárda összesen hatodszor csap össze a döntőben, az eddigi mérleg 3–2 az Olajbányász javára, amely címvédőként és talán ezúttal esélyesebbként fut neki a párharcnak. A piros-feketék tavaly általános meglepetésre pályahátrányból 3–0-ra kisöpörték a szombathelyieket, akik most nyomás és teher nélkül kezdhetik az egyik fél harmadik sikeréig tartó sorozatot, ugyanis második helyen végeztek az alapszakaszban, és mindhárom idénybeli meccsükön kikaptak a Szolnoktól, azaz nem elvárás tőlük az újabb arany.

AZ ELMÚLT TÍZ ÉV DÖNTŐI 2025: Szolnok–Falco 3–0

2024: Falco–Szolnok 3–1

2023: Falco–Alba 3–2

2022: Falco–Körmend 3–2

2021: Falco–Szolnok 3–2

2020: a bajnokság a koronavírus miatt félbeszakadt

2019: Falco–Körmend 3–0

2018: Szolnok–Falco 3–1

2017: Alba–Falco 3–2

2016: Szolnok–Alba 3–1

„Talán 51–49-ben lehet meghatározni a százalékos esélyünket a döntőben – mondta a Nemzeti Sportnak Pallai Tamás, az Olaj saját nevelésű csapatkapitánya, aki a felnőttválogatottban is egyre nagyobb szerephez jutott az elmúlt bő esztendőben. – A pályaelőny a miénk, ellenfelünk pedig veszítenivaló nélkül játszhat, és tudjuk, ha nem száztíz százalékon teljesítünk, akkor van olyan jó csapat a Falco, hogy megbüntessen minket. Kemény, agresszív, harcos játékot kell nyújtanunk, mert ha nem az történik a pályán, amit mi szeretnénk, akkor bajban lehetünk. Kulcsfontosságú lesz, hogy Perl Zoltánt kikapcsoljuk és megakadályozzuk a szombathelyiek gyors indításait. Nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy bármelyik meccset is könnyen vegyük, tavaly a finálé első, szombathelyi mérkőzésén a Falco kényelmesnek tűnt, mi pedig győzni tudtunk. Megdolgoztunk azért, hogy miénk legyen a pályaelőny, és esélyesebbnek tartjuk magunkat, de ezt bizonyítani is kell.”

Perl Zoltánnak és a Falcónak nem volt könnyű idénye idáig, a Bajnokok Ligája-selejtező nem sikerült, becsúsztak váratlan bajnoki vereségek is, és még 2025-ben több játékoscserére is sor került. Idén a FIBA Európa-kupában ugyanakkor nagyot ment a gárda, egészen az elődöntőig jutott.

„Hullámvölgyekkel tűzdelt évadot futunk, az idény eleje nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna és ahogy azt a vezetőség vagy a szurkolók várták – mondta lapunknak a sárga-feketék 30 esztendős magyar válogatott klasszisa. – Mi sem gondoltuk, hogy az Európa-kupában idáig eljutunk, ami szép eredmény, de sokat kivett belőlünk. Korábban kétszer is megtörtént velünk, hogy a Bajnokok Ligájában továbbjutottunk, és hosszabbra nyúlt a nemzetközi szereplés, ám mindkétszer negatív hatással volt az együttesre: 2022-ben a Körmend elleni fináléban 1–2-ről kellett fordítanunk, tavaly pedig 3–0-ra kikaptunk a Szolnoktól. Ebben az idényben kis túlzással annyit változott a keret menet közben, mint az előző három évben összesen, így érthető, hogy nehezebben és lassabban álltunk össze. A Szolnok a finálé egyértelmű favoritja, ez nem kétséges, remek csapata van, dominált az alapszakaszban, a tavalyi finálé óta nem tudtuk megverni, a kupadöntőben és a két alapszakaszmeccsen is győzött. Igaz, mindhárom találkozó egylabdás végjátékot hozott, mi egyebek mellett ebbe kapaszkodhatunk.”

NS-SZAKÉRTŐ: BOROS ZOLTÁN, KORÁBBI 88-SZOROS VÁLOGATOTT JÁTÉKOS Boros Zoltán „Végre elkezdődik a döntő, amit nagyon várok és semlegesként azt kívánom, legyen öt meccs. A sportközhely szerint a vendégcsapatnak az első mérkőzésen van a legnagyobb esélye elvenni a pályaelőnyt ellenfelétől, ezért is fontos a nyitány. Ám Szolnokon vendégként győzni borzasztó nehéz, s éppen a hazai pálya miatt érzem az Olajbányászt esélyesebbnek a bajnoki címre. A Falco egy-egy meccsen belül egy-egy negyedre kiengedett, miután befejezte a FIBA Európa-kupa-menetelését az elődöntőben, amit a Kaposvár elleni párharcban a jó utolsó negyedekkel kompenzálni tudott, de ez intő jel lehet a sárga-feketéknek. A döntőben 40 perc koncentrációra lesz szükség, és a Falcónak egy idegenbeli győzelem is kell a bajnoki címhez. Kicsit esélyesebbnek tűnik az Olaj, bár összességében szerintem a két keret nagyjából azonos erősségű. X-faktor lehet az amerikai Le’Tre Darthard, aki a semmiből pillanatok alatt be tud dobni akár öt triplát is, ahogy a Paks ellen is tette. Somogyi Ádám és Krnjajszki Borisz hatékonyságának a minimalizálása lehet a kulcs a szombathelyiek részéről, valamint Brady Skeens gyűrűközeli eredményességének limitálása, míg a Szolnoknak az idény közben érkező Tyler Petersonra kell nagyon figyelnie, az amerikai hasznos játékossá vált, és a playoff során a kulcspillanatokban fontos kosarakat szerzett.”

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

A DÖNTŐ PROGRAMJA

Május 16., szombat, 20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)

Május 19., kedd, 18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport)

Május 22., péntek, 20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)

Május 25., hétfő, 19.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (ha szükséges) (Tv: M4 Sport)

Május 27., szerda, 18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (ha szükséges) (Tv: M4 Sport)

A TOVÁBBI SZOMBATI PROGRAM

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend

18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions

18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák