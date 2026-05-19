Bognár Kristóf: Böki a csőrünket a vereségsorozat

Tizenöt pontos szolnoki sikerrel kezdődött az idei finálé a férfibajnokságban, szombaton a címvédő 94–79-re nyert a Falco ellen, így 1–0-s előnyben várhatja a második, szombathelyi összecsapást, amelyet kedd este rendeznek. A színvonalas, 35 percig szoros és izgalmas meccs csak az utolsó percekben dőlt el, és talán túlzó is a különbség, sokáig pariban volt a két jól játszó gárda.

„Belülről úgy éreztem, hogy jó színvonalú a találkozó, kemény, a nézők számára szórakoztató csatát vívtunk – mondta a Nemzeti Sportnak Bognár Kristóf, a Falco centere, aki 12 pontot és öt lepattanót jegyezve a sárga-feketék egyik legjobbja volt. – Jól ültek a kinti dobások, bár sajnálatos módon a szolnoki oldalon még jobban… A hazaiak könyörtelenül megtorolták a védekezésbeli hibáinkat, nincs mese, negyven percen keresztül kell összpontosítanunk. A vereség ellenére is bizakodóak vagyunk, hiszünk abban, hogy saját csarnokunkban egyenlítünk. Az utolsó negyedben tízpontos hátrányból visszajöttünk kettőre, ám ezután a Szolnok futott egy 14–1-es etapot, úgy tűnt, felemésztette az erőnket a felzárkózás, elfogyott a lendület, kaptunk indításból és üres triplából is kosarat, a támadásaink pedig statikusak lettek. Ez már talán a fáradtságnak is betudható volt, nem szabad ekkora előnyt adni az Olajnak.”

A 33. perc végén valóban tízzel meglépett a bajnok (80–70), innen még 80–78-ra visszajött a Falco, ám a hajrá egyértelműen a pályaválasztóé lett. Ami a statisztikát illeti, a legszembeötlőbb különbség a távoli dobásokban mutatkozott meg, ebben a piros-feketék kiemelkedőt nyújtottak (18/33, 55%), de a lepattanóharcot a vendégek nyerték meg (31–34).

„A védekezésen mindenképpen változtatunk a hazai meccsen, noha nyilvánvaló, hogy minden találkozón bemegy néhány extra tripla, vagyis az összeset nem lehet kivédeni – folytatta a 31 éves Bognár. – Sokszor jobban behúzódtunk a gyűrű közelébe, mint kellett volna, feladtunk egy-két dobást, amiből ezúttal betaláltak a szolnokiak. A kettő a kettő elleni játékaikat kevesebb segítséggel kell megoldanunk. Somogyi Ádám húsz gólpassza csak úgy jöhetett össze, hogy a többiek jó százalékkal bedobták a helyzeteiket, általában tőle ment az utolsó átadás. Mi jobban behúzódtunk és hagytuk a kiosztást, ezt meg kell akadályozni kedden, limitálni kell Ádám teljesítményét, de úgy, hogy közben a pontjai ne növekedjenek. A kinti játékosokra agresszívebben kell odaérnünk védekezésben. Ez döntőhöz méltó feladat.”

Az elmúlt 11 évben már ötödik döntőjét egymás ellen vívó együttesek legutóbbi hét meccsét a szolnokiak nyerték meg: a tavalyi finálét (3–0) követő két alapszakaszmeccs és a Magyar Kupa-finálé is a kilencszeres bajnok Olaj sikerével zárult, mint ahogy az idei aranycsata nyitánya is.

„Ez a rossz sorozat nem kerül szóba csapaton belül, nem beszélgetünk róla, de nyilván böki a csőrét az embernek – mondta Bognár. – Ugyanakkor pluszmotivációt is jelent, mert tudjuk, ki lehetett kapni bármennyiszer, ha az arany az idén a miénk lenne, elhomályosítaná a rossz sorozatot.”

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Szolnok javára

A TOVÁBBI PROGRAM

Május 22., péntek, 20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)

Május 25., hétfő, 19.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (ha szükséges) (Tv: M4 Sport)

Május 27., szerda, 18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (ha szükséges) (Tv: M4 Sport)

