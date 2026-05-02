Női kosár NB I: győzelmi kényszerben a DVTK

Szombat délután Miskolcon folytatják a női finálét, amelynek első mérkőzésén hatalmas volt a küzdelem, magas színvonalú kosárlabdát viszont nem láttunk. Az NKA Universitas Pécs 61–53-as sikerrel nyitotta a párharcot, temérdek eladott labdára kényszerítette ellenfelét, tényleg lenyűgözően harcolt, ami mindig is a védjegye volt Djokics Zseljko aktuális csapatának.

„A hármasokat meg a büntetőket sem dobtuk jól, de védekezésben agresszivak voltunk. Amit előzetesen megbeszéltünk, azzal győztünk. Ez boldogsággal tölt el, ráadásul nagyon büszke vagyok a csapatomra” – így értékelt Dúl Panka, a pécsiek válogatott hátvédje, aki 13 pontjával együttese legeredményesebb játékosa volt, két lepattanó és egy gólpassz is fűződött a nevéhez.

Gondolhatjuk, hogy még egyszer nem játszik annyira rosszul és pontatlanul a DVTK, mint szerdán, ez azért is valószínű, mert a DVTK Arénában léphet parkettre, ahol az elődöntőben kétszer is felülmúlta a címvédő, idén kupagyőztes Sopron Basketet. Tét azért lesz a miskolciakon, vereséggel szinte kilátástalan helyzetbe kerülnek Völgyi Péter tanítványai. Hogy a házigazda klub segítse a szurkolók „akklimatizálódását”, már déltől várja őket az arénánál kialakított drukkerzónában: lesz célbalövés, járműbemutatót tart a katasztrófavédelem, szerszámbemutatóra, táncelőadásokra és még sok egyéb programra számíthatnak az érdeklődők. A legjobban viszont biztosan a Diósgyőr egyenlítésében bíznak…

„Bután, sok eladott labdával kosárlabdáztunk. Előre tudtuk, mire számíthatunk, ennek ellenére belementünk, ezért úszott el a meccs. 53 szerzett ponttal nem lehet nyerni ezen a szinten. Nagyon sajnálom a drukkereinket is” – summázott az ugyancsak válogatott Lelik Réka, akire egyébként nem lehetett panasza a DVTK-nak, 13 ponttal, hét lepattanóval és egy assziszttal zárta a találkozót.

A harmadik felvonásra kedd este kerül sor Pécsen, ahol a bajnokavatás egyelőre nincs igazán benne a pakliban.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

14.00: DVTK HunTherm–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport+)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Pécs javára