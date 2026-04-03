3x3-as kosárlabda: Papp Klaudia nélkül is a vb-kijutás a cél Szingapúrban

„Szerettem volna még a Sepsiszentgyörgyben légióskodó Szabó Fannit is újra behívni, de egyeztetési problémák miatt ezt nem tudtuk megoldani – nyilatkozta az MTI-nek Jakab Máté. – Március közepén tartottunk egy négynapos edzőtábort, és most a kvalifikációs torna előtt is lesz pár napunk arra Szingapúrban, hogy edzőmeccseket játsszunk. Fontos, hogy szombaton a csoportban az első vagy második helyen végezzünk, mert a cél a válogatott összetételétől függetlenül az, hogy ott legyünk a vb-n.”

A két trióból az első és második helyezettek jutnak be az elődöntőbe, ahol vasárnap keresztbejátszanak egymással. Az elődöntő győztesei kijutnak a világbajnokságra, a harmadik kvóta pedig a két vesztes csatájának a győztesét illeti meg.

A vb-nek június 1. és 7. között Varsó ad otthont.

3x3-AS KOSÁRLABDA

A vb-selejtező csoportbeosztása

A-csoport: MAGYARORSZÁG, Egyiptom, Litvánia

B-csoport: Fülöp-szigetek, Brazília, Szingapúr

A magyarok csoportmérkőzései

Szombat

9.45: Magyarország–Egyiptom

11.25: Magyarország–Litvánia