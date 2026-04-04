Erste Liga: visszavonul a DVTK csapatkapitánya

A klub a közösségi oldalán közölte Miskolczi döntését, aki a DVTK saját nevelésű játékosaként 17 szezont játszott a felnőttcsapatban, háromszoros bajnok, kétszer nyert Magyar Kupát; karrierje során 694 bajnoki mérkőzést játszott, és 24-szer szerepelt a magyar válogatottban.

A 32 éves Miskolczi a visszavonulása után a csapat szakmai igazgatójaként dolgozik tovább.