Erste Liga: visszavonul a DVTK csapatkapitánya

2026.04.04. 18:46
Miskolczi Márk befejezi játékosként (Fotó: Dömötör Csaba)
Bejelentette visszavonulását Miskolczi Márk, a jégkorong Erste Ligában az elődöntőben búcsúzott DVTK Jegesmedvék csapatkapitánya.

A klub a közösségi oldalán közölte Miskolczi döntését, aki a DVTK saját nevelésű játékosaként 17 szezont játszott a felnőttcsapatban, háromszoros bajnok, kétszer nyert Magyar Kupát; karrierje során 694 bajnoki mérkőzést játszott, és 24-szer szerepelt a magyar válogatottban.

A 32 éves Miskolczi a visszavonulása után a csapat szakmai igazgatójaként dolgozik tovább.

 

