Visszavonul Viktor Axelsen, a kétszeres olimpiai bajnok dán tollaslabdázó

Felhagy a versenyzéssel Viktor Axelsen, kétszeres olimpiai bajnok tollaslabdázó. A 32 éves dán klasszis a döntését az Instagram-fiókján tudatta, hangsúlyozva, hogy visszatérő hátproblémái miatt szánta rá magát a lépésre.

„Hihetetlenül nehéz volt elfogadni ezt a helyzetet – írta Axelsen. – Ám eljutottam egy olyan pontra, ahol a testem már nem engedi, hogy folytassam. Endoszkópos műtét és számos injekció mellett új edzésmódszereket is kipróbáltam, hogy enyhítsem a fájdalmat, de hiába, az orvosok pedig azt javasolták, hogy őrizzem meg az egészségemet.”

A dán tollaslabdázó a 2021-es tokiói és a 2024-es párizsi játékokon győzött, korábban pedig, 2016-ban, Rióban bronzérmes volt, emellett kétszer világbajnoki címet is szerzett