Körmend: győzni kell Kecskeméten és bízni benne, hogy a Honvéd megveri a Sopront
Csak félig van a saját kezében a sorsa az Egis Körmendnek a férfibajnokságban, amelyben szombaton az alapszakasz utolsó fordulóját rendezik. A háromszoros magyar bajnok jelenleg a kilencedik helyen áll, s Kecskemétre utazik, míg a nyolcadik Sopron a Honvéd vendége lesz. A vasi együttes egyetlen módon juthat a playoffba, ha nyer és közben a Sopron veszít. Ugyanis ha utóbbi győz, akkor hiába végeznek a csapatok egyforma győzelem/vereség mutatóval (12/14), az egymás elleni összevetésben a Sopron a jobb (két győzelem).
„Sajnos a Falco elleni vármegyei rangadón kissé enerváltak voltunk, megérdemelten győztek a szombathelyiek, aztán az Oroszlány ellen ugyan nyertünk, de roppant görcsösen játszottunk – emlékezett vissza az előző két fordulóra Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője. – Leegyszerűsödött a helyzet, győzni kell Kecskeméten és bízni benne, hogy a Honvéd megveri a Sopront. Motiválni nem kell a játékosokat, hiszen azért nem ugyanaz a negyeddöntőben folytatni az idényt, mint az alsóházban. Ezt lehetőségnek kell tekintenünk, s igenis képesnek kell lennünk győzni, ha önmagunkat is negyeddöntőre érdemesnek tartjuk.”
Egyébként még abban is bízhatnak a vasiak, hogy a Honvédnak sem mindegy, hogyan fejezi be az alapszakaszt, mert ha győz, és eközben a DEAC kikap Szegeden, akkor hatodikként zár, s nem a hetedik helyen.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ALAPSZAKASZ, 26. (UTOLSÓ) FORDULÓ
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE
18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK
18.00: SZTE-Szedeák–Debreceni EAC
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend
18.00: EPS-Honvéd–Sopron KC
18.00: NKA Universitas Pécs–Alba Fehérvár
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|25
|22
|3
|2316–1940
|0.940
|47
|2. Szombathely
|25
|19
|6
|2260–2017
|0.880
|44
|3. Kaposvár
|25
|17
|8
|2313–2194
|0.840
|42
|4. Paks
|25
|16
|9
|2264–2076
|0.820
|41
|5. Fehérvár
|25
|15
|10
|2302–2181
|0.800
|40
|6. Debrecen
|25
|14
|11
|2055–2114
|0.780
|39
|7. Honvéd
|25
|13
|12
|1974–1918
|0.760
|38
|8. Sopron
|25
|11
|14
|2002–2000
|0.720
|36
|9. Körmend
|25
|11
|14
|2223–2310
|0.720
|36
|10. Pécs
|25
|9
|16
|2058–2127
|0.680
|34
|11. Zalaegerszeg
|25
|8
|17
|2058–2236
|0.660
|33
|12. Kecskemét
|25
|7
|18
|1965–2146
|0.640
|32
|13. Oroszlány
|25
|6
|19
|2104–2314
|0.620
|31
|14. Szeged*
|25
|7
|18
|1779–2100
|0.620
|31
|*A Szegedtől egy pont levonva.