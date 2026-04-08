Körmend: győzni kell Kecskeméten és bízni benne, hogy a Honvéd megveri a Sopront

Csak félig van a saját kezében a sorsa az Egis Körmendnek a férfibajnokságban, amelyben szombaton az alapszakasz utolsó fordulóját rendezik. A háromszoros magyar bajnok jelenleg a kilencedik helyen áll, s Kecskemétre utazik, míg a nyolcadik Sopron a Honvéd vendége lesz. A vasi együttes egyetlen módon juthat a playoffba, ha nyer és közben a Sopron veszít. Ugyanis ha utóbbi győz, akkor hiába végeznek a csapatok egyforma győzelem/vereség mutatóval (12/14), az egymás elleni összevetésben a Sopron a jobb (két győzelem).

„Sajnos a Falco elleni vármegyei rangadón kissé enerváltak voltunk, megérdemelten győztek a szombathelyiek, aztán az Oroszlány ellen ugyan nyertünk, de roppant görcsösen játszottunk – emlékezett vissza az előző két fordulóra Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője. – Leegyszerűsödött a helyzet, győzni kell Kecskeméten és bízni benne, hogy a Honvéd megveri a Sopront. Motiválni nem kell a játékosokat, hiszen azért nem ugyanaz a negyeddöntőben folytatni az idényt, mint az alsóházban. Ezt lehetőségnek kell tekintenünk, s igenis képesnek kell lennünk győzni, ha önmagunkat is negyeddöntőre érdemesnek tartjuk.”

Egyébként még abban is bízhatnak a vasiak, hogy a Honvédnak sem mindegy, hogyan fejezi be az alapszakaszt, mert ha győz, és eközben a DEAC kikap Szegeden, akkor hatodikként zár, s nem a hetedik helyen.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ALAPSZAKASZ, 26. (UTOLSÓ) FORDULÓ

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE

18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK

18.00: SZTE-Szedeák–Debreceni EAC

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend

18.00: EPS-Honvéd–Sopron KC

18.00: NKA Universitas Pécs–Alba Fehérvár