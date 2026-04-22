Férfi kosár NB I: körmendi, pécsi és kecskeméti győzelemmel folytatódott az alsóházi rájátszás

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

NKA UNIVERSITAS PÉCS–ZALAKERÁMIA ZTE KK 87–75 (22–17, 17–21, 22–22, 26–15)

Pécs, 500 néző. V: Nagy V., Nyilas, Horváth Cs.

PÉCS: CSARAPICS 19/6, Abell 7/3, Rátgéber T., DURMO 11, MELEG 21/3. Csere: Lukácsi, MARINKOVICS 14, BRBAKLICS 7/3, Bor 4, Mezőfi 4. Edző: Sebastjan Krasovec

ZALAEGERSZEG: Kucsora, Bibbs 2, HUNTER 20/9, VARANCE 13/3, Tóth Á. 6. Csere: Glatz, Scherer 6/3, BRZOVIC 14/3, Mokánszki, Takács M. 2, GATLING 12/6. Edző: Kosztasz Mexasz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–7. 7. p.: 12–13. 13. p.: 28–25. 18. p.: 33–34. 22. p.: 40–43. 27. p.: 55–52. 31. p.: 63–60. 35. p.: 71–65. 39. p.: 83–73

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – Jól kezdtük az alsóházi rájátszást, két győzelemmel. Az első játékrészben kissé lámpalázasan kosárlabdáztunk, de a második félidőre ez szerencsére elmúlt.

Kosztasz Mexasz: – Szoros meccsen vagyunk túl. Túlságosan sok lepattanót engedélyeztünk a hazai csapatnak, sportszerű keretek között szenvedtünk vereséget, megérdemelt a pécsi siker.

Tudósított: PUCZ PÉTER

EGIS KÖRMEND–MVM-OSE LIONS 98–89 (39–23, 18–23, 18–21, 23–22)

Körmend, 1700 néző. V: Kapitány, Kovács, Téczely

KÖRMEND: POWELL 24, Hansen 4, FOSTER 30/15, DURÁZI 20, Grimes 8. Csere: Moore 2, Ivosev 3, Kiss M. 2, Eric Williams 5, Ferencz, Kiss B. Edző: Kocsis Tamás

OROSZLÁNY: RUDI WILLIAMS 23/6, Randolph 18, Balsay 2, Csuti 16/6, SEJFIC 14. Csere: Sertovic 10/6, Sövegjártó 6, Peringer, Major. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 14–2. 7. p.: 27–12. 13. p.: 43–32. 18. p.: 53–39. 23. p.: 59–51. 27. p.: 69–61. 32. p.: 75–73. 35. p.: 77–77. 38. p.: 89–83. Kipontozódott: Csuti (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: – Jól indult számunkra a mérkőzés, jelentős előnyt szereztünk az első negyedben, lendületesen támadtunk, pontosan céloztunk. Aztán elkezdtünk könnyelműsködni, ritmust vesztettünk, sok labdát eladtunk és a lepattanókat is többnyire az ellenfél játékosai szerezték meg. A legfontosabb, hogy végül megnyertük az összecsapást.

Forray Gábor: – Nagyon rosszul kezdtük a találkozót, jelentős hátrányba kerültünk. Aztán magára talált a csapat, felzárkóztunk, fordítottunk, ami sok energiát emésztett fel, mindez a végjátékban megmutatkozott. Érthetetlen számomra, hogy sokkal kevesebb büntetőt dobhattunk, mint a hazaiak, miközben játékosaim többször kerültek a padlóra. Valószínű, valamit rosszul csinálunk.

Tudósított: VILICS TAMÁS

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–SZTE-SZEDEÁK 95–85 (25–16, 29–21, 14–25, 27–23)

Kecskemét, 600 néző. V: Praksch, Győrffy, Nagy

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 13/3, Tóth B. 6, Jarvi 7/3, TOMASEVICS 24/12, KARAHODZSICS 13. Csere: Schöll 6, DAUTOVICS 13/12, Ivkovics 8, White 5/3, Kelenföldi. Edző: Ivkovics Sztojan

SZEGED: Kerpel-Fronius 10, MOSS 30/12, Cseh 12/6, DRENOVAC 27/6, Records 2. Csere: Mucza, Neuwirth, Anda 4, Zsíros. Edző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–3. 7. p.: 13–12. 10. p.: 21–14. 14. p.: 30–22. 19. p.: 45–33. 58–42. 29.p.: 66–58. 34. p.: 78–65. 38. p.: 85–73. Kipontozódott: Zsíros (31. p.), Records (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Folyamatosan javuló tendenciát mutatott az alapszakasz hajrájában a játékunk, és most az igazán fontos meccsekre állt össze a versenyforma. Nagyon jól dobtuk a triplákat, sokkal jobban, mint a legutóbbi meccsen a Szeged ellen. Voltak viszont hibák védekezésben, sok támadólepattanót engedtünk az ellenfélnek, ezt javítani kell. Készen állunk a folytatásra, és a bennmaradás kiharcolására.

Andjelko Mandics: – Tizenhét pont volt a szünetben a különbség, ez soknak bizonyult. Volt lehetőségünk rá, hogy visszakapaszkodjunk, de elfáradtunk az eredményhajszolásban. A második félidőre tudunk alapozni, akkor már sokkal jobban játszottunk.

Tudósított: KOMÁROMY ANDRÁS