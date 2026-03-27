A Falco visszavágott a Körmendnek a férfi kosárlabda NB I-ben

Ahogy várható volt, felvette a kesztyűt az Egis Körmend az el Vasicón a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely otthonában. Az alapszakasz végéhez közeledve a vendégeknek nagy szükségük volt a győzelemre, hogy növeljék az esélyüket a rájátszásba jutásra. A két vasi csapat legutóbb december 6-án találkozott egymással, akkor Körmenden húszpontos hazai siker született.

A 16. percben aztán a szerb Aleksza Novakovics triplájának köszönhetően tíz ponttal megléptek a sárga-feketék, Kocsis Tamásnak időt is kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat. Kiss Mátyás hármasa és Durázi Krisztofer kettő plusz egyes játéka hozta közelebb a látogatót (45–39), mindhiába, hat nullás rohanással zárta le a félidőt Milos Konakov együttese.

A harmadik negyedben sem adta fel a Körmend, megint felzárkózott, Durázi nagy zsákolásával 55–48-ra jött fel, aztán Kyle Foster büntetőivel már csupán ott volt közte. Patrick Whelan bravúrtrojkája aztán ismét azt eredményezte, hogy Kocsis mesternek magához kellett szólítania övéit, hiszen a Falco elhúzott 13 ponttal akkor, amikor még több mint 13 perc maradt hátra a mérkőzésből.

Mivel a negyedik negyedet 72–55-ös hátrányból kezdte a Körmend, vérmes reménye már nem lehetett. Ennek ellenére szűk három perc alatt kilenc pontra lopódzott vissza, mi több, Eric Williams közeli kosarával 78–70-et mutatott az eredményjelző. Aztán 82–76 is volt az állás, tényleg megérdemelte a kalapemelést az Egis, de nyilván a nagyobb játékerő a házigazda oldalán állt. A hajrá, az utolsó másfél perc már nem hozott izgalmat, a Körmend minden energiáját a folyamatos eredmény utáni rohanásra fordította, ezen a napon ennyi volt ebben benne. A Falco a 28 pontig jutó Perl Zoltán vezérletével kezében tartotta a mérkőzést, és az alapszakasz második helyén végzett.

Az Endo Plus Service-Honvéd felfelé nagyon már nem nagyon tekingethet, ugyanis némileg váratlan vereséget szenvedett Kecskeméten.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 24. FORDULÓ

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–EGIS KÖRMEND 93–83 (27–26, 24–13, 21–16, 21–28)

Szombathely, 3070 néző. V: Benczur, Makrai, Kapusi

FALCO: VÁRADI 10/6, Peterson 9/3, Novakovics 3/3, Bognár 6, TORO 10. Csere: PERL 28/3, Filipovity M. 2, WHELAN 14/9, Tanoh Dez 4, KELLER Á. 7/3. Edző: Milos Konakov

KÖRMEND: MOORE 21/9, Kiss B. 3/3, Foster 8/6, DURÁZI 16/3, GRIMES 10. Csere: Hansen 2, Ivosev 14/6, Kiss M. 3/3, Ferencz, E. Williams 6. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–10. 8. p.: 23–19. 13. p.: 31–28. 16. p.: 43–33. 18. p.: 45–39. 20. p.: 51–39. 23. p.: 55–50. 26. p.: 66–53. 30. p.: 72–55. 33. p.: 75–66. 36. p.: 82–70. 39. p.: 88–80

Kipontozódott: Bognár (33. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Elismerésem a csapatomnak, és jár az elismerés mindkét szurkolótábornak – sosem fogom megunni ezt a hangulatot, pedig nekem nem az első vasi rangadóm volt! Védekezésben akadtak hibáink, főleg egy az egyben, amelyeket rendre megbüntették a vendégek, többször is felzárkóztak, ám a végén le tudtuk zárni a meccset. Fontos győzelmet arattunk, mert ezzel eldőlt, hogy a második helyen zárjuk az alapszakaszt.

Kocsis Tamás: – Elismerésem a Falcónak, egyben sok sikert kívánok ellenfelünknek a nemzetközi porondon! Szoros mérkőzést vívtunk, de sajnos 16 támadólepattanót, ezzel sok második esélyt engedtünk a hazaiaknak, így pedig nem lehet nyerni Szombathelyen. De ezúttal a nagy extrák sem jöttek tőlünk, ellentétben az előző meccsekkel, jól felkészült belőlünk a Falco, levédte a kulcsembereinket.

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 94–77 (24–12, 23–24, 27–22, 20–19)

Kecskemét, 600 néző. V: Földházi, Györfy, Söjtöry

KECSKEMÉT: WITTMANN 17/6, SEPPALA 16/6, Jarvi 11/3, TOMASEVICS 16, Karahodzsics 8. Csere: Dautovics 12/6, White 10/6, Ivkovics 4/3, Schöll, Kelenföldi. Edző: Ivkovics Sztojan

HONVÉD: RUSH 15/6, DIMITRIJEVICS 19/3, Reizinger 2, Dorogi, O'Bannon 3. Csere: Glisics 12, Keller 8/6, Radó, Dócs 6/3, Simon 6/3, Kopácsi, Dorogi. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–5. 7. p.: 13–6. 10. p.: 22–12. 14. p.: 33–19. 19. p.: 42–32. 24. p.: 54–42. 29. p.: 65–52. 34. p.: 86–64. 38. p.: 90–71

Kipontozódott: Simon (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – A múltkori meccsen is mindent megtettünk. Akkor nem ment be semmi, most pedig bementek a dobások. A Honvéd kellemetlen stílusú csapat, de sikerült felvennünk a kesztyűt. A játékosok és a szurkolók miatt fontos volt ez a siker.

Zlatko Jovanovics: – Rövid leszek, nem kívánom kommentálni ezt a mérkőzést.