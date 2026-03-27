A Falco visszavágott a Körmendnek a férfi kosárlabda NB I-ben

GY. F.GY. F.
2026.03.27. 20:40
null
A Falco győzelmével ért véget a vasi rangadó (Fotó: Falco KC/Facebook)
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely férfi kosárlabda NB I Egis Körmend férfi kosárlabda Falco
A Falco KC Szombathely hazai pályán 93–83-ra legyőzte a Körmendet a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának 24. fordulójában péntek este.

Ahogy várható volt, felvette a kesztyűt az Egis Körmend az el Vasicón a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely otthonában. Az alapszakasz végéhez közeledve a vendégeknek nagy szükségük volt a győzelemre, hogy növeljék az esélyüket a rájátszásba jutásra. A két vasi csapat legutóbb december 6-án találkozott egymással, akkor Körmenden húszpontos hazai siker született.

A 16. percben aztán a szerb Aleksza Novakovics triplájának köszönhetően tíz ponttal megléptek a sárga-feketék, Kocsis Tamásnak időt is kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat. Kiss Mátyás hármasa és Durázi Krisztofer kettő plusz egyes játéka hozta közelebb a látogatót (45–39), mindhiába, hat nullás rohanással zárta le a félidőt Milos Konakov együttese.

A harmadik negyedben sem adta fel a Körmend, megint felzárkózott, Durázi nagy zsákolásával 55–48-ra jött fel, aztán Kyle Foster büntetőivel már csupán ott volt közte. Patrick Whelan bravúrtrojkája aztán ismét azt eredményezte, hogy Kocsis mesternek magához kellett szólítania övéit, hiszen a Falco elhúzott 13 ponttal akkor, amikor még több mint 13 perc maradt hátra a mérkőzésből.

Mivel a negyedik negyedet 72–55-ös hátrányból kezdte a Körmend, vérmes reménye már nem lehetett. Ennek ellenére szűk három perc alatt kilenc pontra lopódzott vissza, mi több, Eric Williams közeli kosarával 78–70-et mutatott az eredményjelző. Aztán 82–76 is volt az állás, tényleg megérdemelte a kalapemelést az Egis, de nyilván a nagyobb játékerő a házigazda oldalán állt. A hajrá, az utolsó másfél perc már nem hozott izgalmat, a Körmend minden energiáját a folyamatos eredmény utáni rohanásra fordította, ezen a napon ennyi volt ebben benne. A Falco a 28 pontig jutó Perl Zoltán vezérletével kezében tartotta a mérkőzést, és az alapszakasz második helyén végzett.

Az Endo Plus Service-Honvéd felfelé nagyon már nem nagyon tekingethet, ugyanis némileg váratlan vereséget szenvedett Kecskeméten.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, 24. FORDULÓ
FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–EGIS KÖRMEND 93–83 (27–26, 24–13, 21–16, 21–28)
Szombathely, 3070 néző. V: Benczur, Makrai, Kapusi
FALCO: VÁRADI 10/6, Peterson 9/3, Novakovics 3/3, Bognár 6, TORO 10. Csere: PERL 28/3, Filipovity M. 2, WHELAN 14/9, Tanoh Dez 4, KELLER Á. 7/3. Edző: Milos Konakov
KÖRMEND: MOORE 21/9, Kiss B. 3/3, Foster 8/6, DURÁZI 16/3, GRIMES 10. Csere: Hansen 2, Ivosev 14/6, Kiss M. 3/3, Ferencz, E. Williams 6. Edző: Kocsis Tamás
Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–10. 8. p.: 23–19. 13. p.: 31–28. 16. p.: 43–33. 18. p.: 45–39. 20. p.: 51–39. 23. p.: 55–50. 26. p.: 66–53. 30. p.: 72–55. 33. p.: 75–66. 36. p.: 82–70. 39. p.: 88–80
Kipontozódott: Bognár (33. p.)
MESTERMÉRLEG
Milos Konakov: – Elismerésem a csapatomnak, és jár az elismerés mindkét szurkolótábornak – sosem fogom megunni ezt a hangulatot, pedig nekem nem az első vasi rangadóm volt! Védekezésben akadtak hibáink, főleg egy az egyben, amelyeket rendre megbüntették a vendégek, többször is felzárkóztak, ám a végén le tudtuk zárni a meccset. Fontos győzelmet arattunk, mert ezzel eldőlt, hogy a második helyen zárjuk az alapszakaszt.
Kocsis Tamás: – Elismerésem a Falcónak, egyben sok sikert kívánok ellenfelünknek a nemzetközi porondon! Szoros mérkőzést vívtunk, de sajnos 16 támadólepattanót, ezzel sok második esélyt engedtünk a hazaiaknak, így pedig nem lehet nyerni Szombathelyen. De ezúttal a nagy extrák sem jöttek tőlünk, ellentétben az előző meccsekkel, jól felkészült belőlünk a Falco, levédte a kulcsembereinket.

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 94–77 (24–12, 23–24, 27–22, 20–19)
Kecskemét, 600 néző. V: Földházi, Györfy, Söjtöry
KECSKEMÉT: WITTMANN 17/6, SEPPALA 16/6, Jarvi 11/3, TOMASEVICS 16, Karahodzsics 8. Csere: Dautovics 12/6, White 10/6, Ivkovics 4/3, Schöll, Kelenföldi. Edző: Ivkovics Sztojan
HONVÉD: RUSH 15/6, DIMITRIJEVICS 19/3, Reizinger 2, Dorogi, O'Bannon 3. Csere: Glisics 12, Keller 8/6, Radó, Dócs 6/3, Simon 6/3, Kopácsi, Dorogi. Edző: Zlatko Jovanovics
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–5. 7. p.: 13–6. 10. p.: 22–12. 14. p.: 33–19. 19. p.: 42–32. 24. p.: 54–42. 29. p.: 65–52. 34. p.: 86–64. 38. p.: 90–71
Kipontozódott: Simon (32. p.)
MESTERMÉRLEG
Ivkovics Sztojan: – A múltkori meccsen is mindent megtettünk. Akkor nem ment be semmi, most pedig bementek a dobások. A Honvéd kellemetlen stílusú csapat, de sikerült felvennünk a kesztyűt.  A játékosok és a szurkolók miatt fontos volt ez a siker.
Zlatko Jovanovics: – Rövid leszek, nem kívánom kommentálni ezt a mérkőzést.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Szolnok232122159–17640.957 
2. Szombathely241862180–19410.875 
3. Kaposvár231582135–20250.826 
4. Fehérvár231492109–19900.804 
5. Debrecen231491905–19250.804 
6. Paks231492055–19410.804 
7. Honvéd2413111970–19150.771 
8. Sopron2310131828–18500.717 
9. Körmend2410142126–22140.708 
10. Zalaegerszeg238151907–20620.674 
11. Pécs238151905–19770.674 
12. Kecskemét247171882–20570.646 
13. Oroszlány235181901–21130.609 
14. Szeged236171705–19930.609 

 

 

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely férfi kosárlabda NB I Egis Körmend férfi kosárlabda Falco
