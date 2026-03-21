A Falco felállt 19 pontos hátrányból, mégis az Alba nyerte a rangadót a férfi kosárlabda NB I-ben

A 14. percig fej fej mellett haladtak a felek, ezt követően az Alba ellépett, és öt perccel később már 19 pontos előnnyel rendelkezett. A Falco nem adta fel, a harmadik negyed közepén már egy ponttal vezetett, az utolsó játékrészben viszont ismét leszakadt. A fehérváriak egy 10–0-s etappal elhúztak, és ezt a különbséget már meg tudták tartani a végéig. A mezőny legeredményesebb játékosa Sztrahinja Jovanovics volt, aki 26 pontot dobott volt csapata ellen, hiszen február elejéig a Falco kosarasa volt, majd távozása után három héttel csatlakozott az Alba keretéhez.

A szombathelyi csapat zsinórban harmadszor kapott ki, a Honvéd elleni és a mostani bajnoki között a FIBA Európa-kupában szenvedett vereséget. Viszont így is nyugodt lehet, ugyanis a nemzetközi porondon ennek ellenére továbbjutott, míg az NB I-ben a második helyét nem fenyegeti veszély az alapszakaszban. 91–80

A Szolnoki Olajbányász két negyed után 30 ponttal vezetett, végül 117 pontig jutott a DEAC ellen, s ezzel a sikerrel eldőlt, hogy a Tisza-parti piros-feketék megnyerik az alapszakaszt. Sorozatban harmadszor győzött a Körmend, ezzel beérte a Sopront, így teljesen nyílt a versenyfutás kettejük között a rájátszásba jutásért. A Kaposvár hosszabítás után nyert, és ott van a tabella harmadik helyén, s a playoffba jutás miatt a Honvédnak és az Atomerőműnek sem kell már izgulnia.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

23. FORDULÓ

ALBA FEHÉRVÁR–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 91–80 (20–21, 29–16, 16–26, 26–17)

Székesfehérvár, 1200 néző. V: Földházi, Mészáros B., Pozsonyi

ALBA: SZ. JOVANOVICS 26/15, PONGÓ MARCELL 20/6, SZTAROVLAH 11/9, Philmore 4, OMENAKA 11. Csere: Bigelow 9/3, Takács Martin 3/3, Filipovics 7, Németh Á. Edző: Oliver Vidin

FALCO: PETERSON 11/3, Whelan 3/3, NOVAKOVICS 19/6, Bognár K. 8/3, Keller Á. 12. Csere: Toro 2, PERL 15/6, Filipovity M. 7/6, Verasztó 3/3. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–7. 5. p.: 10–9. 8. p.: 15–13. 12. p.: 23–24. 15. p.: 31–29. 18. p.: 43–29. 22. p.: 49–40. 26. p.: 53–54. 28. p.: 61–58. 32. p.: 70–63. 35. p.: 79–67. 38. p.: 82–74

Kipontozódott: Whelan (34. p.)

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Mindkét oldalon volt fontos hiányzó, nálunk Vojvoda Dávid, ellenfelünknél pedig Váradi Benedek, ettől függetlenül mindkét csapat keményen harcolt. Ötven-hatvan százalékban sikerült megvalósítani azt a játéktervet, amit elképzeltünk. Látom azonban, hogy még nagy terület van, amelyben fejlődnünk kell, célunk pedig, hogy minél jobban felkészüljünk a playoffra.

Milos Konakov: – Kemény tíz nap van mögöttünk, akármi is történt ezen a mérkőzésen, és lett most a végeredmény, sikeres periódus volt a csapat életében. A mérkőzés jelentős részében playoffkosárlabda zajlott a parketten, bár a második negyedben kicsit összeroppantunk, és nem tudtuk jól szervezni a játékot. Több rossz megoldásunk volt, ezekből az Alba vissza tudott támadni, és könnyű kosarakat szerzett. Büszke vagyok a játékosaimra, mert nem omlottak össze, felemelték a fejüket, harcoltak, és teljesen nyílt meccset játszottunk a harmadik negyedben. A záró etapban újra elkövettünk több hibát, de ez a fáradtság számlájára volt írható, ezt az Alba kihasználta.

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–DEAC 117–82 (32–17, 32–17, 27–25, 26–23)

Szolnok, 1800 néző. V: Benczur, Nagy V., Németh P.

SZOLNOK: SOMOGYI 10, Krnjajszki 3, DARTHARD 18/12, Wójcik 11, Barnes 15/3. Csere: PALLAI 11/9, RUDNER 12/12, Holt 8, MOLNÁR M. 26, Huszár 3/3, Dávid T. Edző: Vedran Bosnic

DEBRECEN: TYUS 17/9, Mócsán 5, Wade 11/3, Kovács Á. 6, OSZTOJICS 17. Csere: Pongó Máté, Szubotics 7, Hőgye, Flasár B. 5, GÁL CS. 10/6, Varga F. 4, Várszegi. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–10. 8. p.: 25–16. 14. p.: 44–28. 18. p.: 55–32. 24. p.: 78–46. 28. p.: 68–55. 34. p.: 102–67. 38. p.: 109–78

Kipontozódott: Kovács Á. (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Először is örülök annak, hogy a csapat a körmendi vereség után ilyen játékot mutatott. Mindenki rendkívüli módon koncentrált. Mindössze öt eladott labdánk volt, illete 41 gólpasszunk, azt hiszem, ez mindent megmutat. Brady Skeens nélkül léptünk pályára, Szymon Wójcik és Molnár Márton helyettesítette, és utóbbi egészen elképesztően játszott. Nagyon elégedett vagyok a teljesítménnyel, és természetesen örülök, hogy megnyertük az alapszakaszt.

Pethő Ákos: – Elismerésem a Szolnoknak, hiszen ránk erőltette az akaratát, és az első félidőben kihasználta a hibáinkat, amikor jól védekeztünk, akkor is betalált, amit lélektanilag nem volt egyszerű kezelni. A második félidőre rendeztük a sorokat, és a játékosaink jó válaszokat adtak az általunk kért dolgokra.

EGIS KÖRMEND–ZALAKERÁMIA ZTE KK 96–82 (26–23, 24–25, 22–24, 24–10)

Körmend, 2000 néző. V: Praksch, Frányó, Minár

KÖRMEND: MOORE 19/6, Kiss B. 10/6, FOSTER 30/15, DURÁZI 19/3, Grimes 7/3. Csere: Ferencz 2, Ivosev 7, E. Williams 2. Edző: Kocsis Tamás

ZALAEGERSZEG: Takács Milán 3, HUNTER 22/6, Scherer, VARENCE 22/9, Tóth Á. 14. Csere: Gatling 5/3, Mokánszki, Kucsora 7/3, Bibbs 9/3, Glatz. Edző: Kosztasz Mexasz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 11–4. 7. p.: 21–21. 14. p.: 39–32. 18. p.: 43–41. 23. p.: 58–54. 27. p.: 70–70. 32. p.: 77–72. 35. p.: 82–77. 38. p.: 92–82

Kipontozódott: Bibbs (33. p.), Tóth Á. (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: – Érzelmektől fűtött, feszült hangulatú mérkőzést sikerült megnyernünk. Végig nagy küzdelem folyt a pályán, a végjátékban jól koncentráltunk, tiszta fejjel oldottuk meg a feladatot. Az Egerszeg sokkal jobb csapat annál, mint amit a bajnoki táblázaton elfoglalt pozíciója mutat. Készülünk a vasi rangadóra, szeretnénk meglepetést szerezni.

Kosztasz Mexasz: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, de sikerült felzárkóznunk. Nagy energiákat emésztett fel a gigászi küzdelem mind mentálisan, mind fizikailag. A találkozó hajrájában nem tudtunk kellően koncentrálni, nem használtuk okosan a faultokat, a sorsdöntő pillanatokban rossz megoldásokat választottunk. Az utolsó öt percben a védekezésünkbe is sok hiba csúszott.

SOPRON KC–ATOMERŐMŰ SE 67–69 (19–21, 11–15, 11–19, 26–14)

Sopron, 1200 néző. V: Goda, Major Á., Söjtöry

SOPRON: SHERMAN 24/15, MESZLÉNYI 14/6, HAJDU 16/12, Kucsera 3, Patton 5. Csere: Kovács B. 2, Flasár Z. 3, Csendes. Edző: Baksa Szabolcs

PAKS: Hawkins 4, EDWIN 14/3, Benke 14/6, EILINGSFELD 13/3, EDOSOMWAN 8. Csere: Smith 5, Révész, Bluiett 9/3, Halmai 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–6. 9. p.: 17–18. 12. p.: 22–21. 15. p.: 27–25. 19. p.: 30–32. 22. p.: 33–37. 25. p.: 35–44. 28. p.: 37–51. 32. p.: 44–55. 35. p.: 56–57. 39. p.: 65–63

MESTERMÉRLEG

Baksa Szabolcs: – Sokat tett a győzelemért a Paks, de azt gondolom, a mi csapatunk is mindent megtett érte. Nagyon büszke vagyok a fiúkra és a közönségre is, sajnálom, hogy nem sikerült ezt a mérkőzést behúzni, megérdemeltük volna. A védekezésünk kiváló volt. Meg tudtuk volna nyerni a meccset a végjátékban, apró hibák csúsztak be – az én oldalamról is –, de a találkozó a harmadik negyedben ment el. Fájó a vereség, azonban ha az alapot, amit most lefektettünk, tudjuk tartani, és a sérültjeink hamarosan visszatérnek, nagyon veszélyes csapat leszünk.

Kosztasz Flevarakisz: – Mindig jó Sopronban lenni, sok jó évet éltünk meg itt együtt, ezért tudom, milyen nehéz itt játszani. Akkor is, ha a Sopron problémákkal küzd, erős a hazai pályája. Mi az első öt percben nem játszottunk jól, de utána szépen, lassan egyre jobbak lettünk. Ez egyértelműen nem volt jó meccsünk, de az idény ezen pontján az egyetlen, ami számít, az az eredmény. Ha vereséget szenvedtünk volna, sokkal közelebb lennénk a hetedik helyhez, de nyertünk.

NKA Universitas Pécs–Kometa-KVGY Kaposvári KK 90–103 (23–23, 18–21, 27–27, 17–14, 5–18) – h. u.

Endo Plus Service-Honvéd–MVM-OSE Lions 79–62 (16–9, 26–17, 24–19, 13–17)

Részletes jegyzőkönyvek később.

Szerdán játszották

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák 53–68 (15–21, 15–13, 9–21, 14–13)