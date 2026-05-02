A Szolnok és a Szombathely is hazai pályán nyert a férfi kosárlabda elődöntőiben

FAZEKAS ZOLTÁN
2026.05.02. 20:05
Közel száz pontot dobva nyert a Szombathely (Fotó: falcokc.com)
A férfi kosárlabda NB I elődöntőinek első mérkőzésein a Szombathely a Kaposvárt a Szolnok az Atomerőműt verte hazai pályán.

Bővebben hamarosan.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 88–74 (26–17, 20–25, 23–12, 19–20)
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK 97–79 (19–20, 21–12, 26–29, 31–18)
AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
Alba Fehérvár–Sopron KC 91–76 (19–17, 23–25, 20–19, 29–15)
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
Zalakerámia ZTE KK–SZTE-Szedeák 90–97 (14–26, 22–26, 27–15, 27–30)
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions 80–75 (15–17, 18–15, 23–19, 24–24)
NKA Universitas Pécs–Egis Körmend 89–83 (28–21, 20–19, 25–28, 16–15)

Részletes jegyzőkönyv később.

 

