Fantasztikus játékkal döntős a Honvéd a vízilabda Konferenciakupában

Huszonkét éve, 2004-ben nyert legutóbb nemzetközi trófeát a Honvéd, amely Athénban új fejezetet szeretne nyitni a történelemkönyvében. A konferenciakupa első kiírásának négyes döntőjében, a fináléért a 135 éves múltra visszatekintő klubbal, a hazai medence előnyét élvező Apollon Szmirnisszel találkozott, amelynek vízilabdacsapata 2023-ban megnyerte a Challenger-kupát.

A fővárosi együttes eddig remekelt a sorozatban, a mérlege tíz mérkőzésen nyolc rendes játékidőben elért győzelem, egy szétlövéses siker és egy szétlövéses vereség.

Hiába a nagy létszámú hazai ultra, hiába a fáklyák, a dudák és a dobok, a magyar együttes kezdett jobban: noha az első gólt még Emmanuil Szolankisz szerezte, a Honvéd átvette az irányítást, Vadovics Viktor duplázott (a második gólját ráadásul egy másodperccel a negyed vége előtt, távolról szerezte), Nikola Moszkov és Sugár Péter is betalált, így nyolc perc után 4–2-es előnyre tett szert a Szivós Márton vezette együttes.

Irányított, dominált a Honvéd, a 13. percben már ötgólos előnyt, 9–4-et mutatott az eredményjelző, ebből azonban faragott a Szmirnisz, Szolanakisz és Nikola Bogdanovics találatával 9–6-tal vonulhattak nagyszünetre a csapatok.

A bomba gólok negyede következett: Moszkov, Ekler Bendegúz és Kevi Bendegúz is akkorát dobott, hogy jóllehet, a csereként beálló kapus, Konsztantinosz Limarakisz szíve szerint inkább visszaült volna a kispadra. A Honvéd tovább tudta növelni a különbséget, 13–9-cel fordulhatott a záró felvonásra.

Tovább égtek a fáklyák, a szurkolók nem adták fel, az igazat megvallva az Apollon Szmirnisz sem adta fel, amely a végsőkig küzdött, ám nem talált ellenszert a fantasztikusan játszó Endo Plus Service-Honvéd ellen: Csoma Kristófék 16–12-es győzelemmel bejutottak a vasárnap délutáni döntőbe, amelyben az olasz De Akker Bologna vagy a görög Panioniosz GSS lesz az ellenfele.

VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA

NÉGYES DÖNTŐ

ELŐDÖNTŐ

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–GS APOLLON SZMIRNISZ (görög) 16–12 (4–2, 5–4, 4–3, 3–3)

Athén. Vezette: Rakovics (szerb), Bourges (francia)

HONVÉD: Csoma – MOSZKOV 4, Ekler B. 1, Kevi 1, Szépfalvi 1, Vicskovics, VADOVOCS 4. Csere: BENCZ 2, SUGÁR 2, Vékony, Kiss Bálint 1, Simon H., Imre K. Edző: Szivós Márton

SZMIRNISZ: Mitrakisz – Daube 2, BOGDANOVICS 3, Gardikasz, SZOLANAKISZ 3, Kapocisz 1, Mitrakisz. Csere: Limarakisz (kapus), Alamanosz 1, Pappasz, Laszkaridisz 2, Mirilosz, Alevridisz, Szarrosz. Edző: Theodorosz Lorantosz

Emberelőny-kihasználás: 10/2, ill. 14/3

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 2/2

Kipontozódott: Simon E. (27. p.), Kapocisz (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – Büszke vagyok a srácokra, nagyon koncentrált, jó játékot nyújtottak, a szívük és a fejük is a helyén volt, úgy vélem, a védekezésünkkel tudtuk megnyerni ezt a meccset! Azt kértem tőlük, hogy minden pillanatát élvezzék az itt töltött időnek és játsszanak felszabadultan, ez most megvalósult, holnap is ugyanezt várom tőlük.