Tizenhét vereség után a Győr 22 ponttal verte meg a Dávid Kornél KA-t

A mérkőzés legeredményesebb játékosa, a hazaiak szlovén légiósa, Mojca Jelenc 30 pontot dobott, és szerzett öt lepattanót, de csapattársa, a magyar válogatott Dubei Debóra is eljutott 29 pontig és hét lepattanóig. A győriek november vége után győztek újra, és elmozdultak az utolsó helyről.

A játéknap másik mérkőzésén a Cegléd idegenben 79–61-re legyőzte a Szigetszentmiklóst, amely így a sereghajtó pozícióba csúszott vissza. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a ceglédiek amerikai légiósa, Keiunna Walker volt 31 ponttal és öt lepattanóval.

A négycsapatos mezőny utolsó helyezettje kiesik az élvonalból. Az alsóházi idényből két forduló maradt hátra, jövő héten szerdán és vasárnap játszik még a négy csapat egymással.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

Uni Győr–Dávid Kornél KA 97–75 (26–25, 28–22, 23–19, 20–9)

Győr, 100 néző. Vezette: Popgyákunik, Jankovics, Szőts

GYŐR: ROZMÁN 5/3, DUBEI 29/12, ZSEBE-WÉNINGER 19/9, ÁCS 12/3, JELENC 30/9. Csere: Gálos H., Lép 2, Selcová. Edző: Gálos László

DKKA: DEANS 16/6, Szücs L. 7, Madár K. 4, SALAMON 13, LAUFER 19/9. Csere: RAFFAY 8/6, Ehmann 6, Küllős, Papp L. 2. Edző: Gáll Tamás

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5. 6. p.: 18–11. 8. p.: 23–15. 12. p.: 36–27. 17. p.: 45–40. 23. p.: 59–53. 26. p.: 66–55. 29. p.: 75–59. 34.p.: 87–72. 36. p.: 92–75

MESTERMÉRLEG

Gálos László: – Régen remélt dobóforma döntött a javunkra, kijátszott helyzetekkel, sok jó passzal, Dubei Debóra remek irányításával. Ez a győzelem remélhetően tartást ad a csapatnak a továbbiakra.

Gáll Tamás: – Csapatunk nagyon rossz ritmusban kezdett, a Győr győzelme ilyen különbséggel is teljesen megérdemelt. A modern kosárlabdában a védekezés a kulcs, és ebben mi ezúttal elmaradtunk a kívánalmaktól.

BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd 61–79 (16–22, 10–17, 18–20, 17–20)

Szigetszentmiklós, 111 néző. Vezette: Németh P., Horváth Cs., Nepp

SZIGETSZENTMIKLÓS: Csoma 3, Tenyér 14/3, KATONA SZ. 14/3, Zsámár L., SAKEVICIUTÉ 12/6. Csere: Vincze N. 12/9, Biszak 6, Kiss-Szabó E., Szeitl, Kiss L., Kékesi K., Hévízi. Edző: Horváth Richárd

CEGLÉD: K. WALKER 31, Szoboszlai L. 6/6, FARKAS P. 14/6, Bickle 7, SZÉKI-BARNAI 10. Csere: Albert, Szerelem-Kobolák 5/3, Zsámár P., Király A. 2, Viszmeg 2, Kaid, Felső 2. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–6. 8. p.: 12–20. 13. p.: 23–34. 17. p.: 23–32. 22. p.: 29–44. 25. p.: 35–54. 29. p.: 41–57. 33. p.: 46–64. 37. p.: 57–73

Kipontozódott: Tenyér (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Horváth Richárd: – Mindenképp volt több ebben a mérkőzésben, még úgy is, hogy a hétvégén játszottunk egy szoros találkozót. Ennyi időnek elégnek kell lennie ahhoz, hogy regenerálódjunk és hogy ennél több energiát fektessünk abba, hogy ha egy ilyen találkozón el is húz az ellenfelünk. Azért mi mégiscsak küzdjünk, kaparjunk, hogy valahogy vissza tudjunk jönni a mérkőzésbe. Ezt nem mindenkinél éreztem, ami nem elfogadható. Ezen javítanunk kell a következő mérkőzésre. Erre van egy hetünk.

Földi Attila: – A győzelem ellenére voltak hullámvölgyeink és azt érzem, hogy az energiaszintünk ingadozik. Érezni, hogy már a végéhez közeledik az évad és azt is érezni, hogy nekünk már eredmény szempontjából nincsen tétje ezeknek a mérkőzéseknek. Azonban szeretnénk a playoutot hibátlanul lehozni, ezt tűztük ki magunk elé, mint célt. Azért vagyok elégedett, mert pár másodperc híján majdnem tíz játékos játszott tíz perc felett és így tudtuk tartani stabilan a különbséget.