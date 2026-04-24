Söpréssel elődöntős az Olaj, a Falco és az Atomerőmű a férfi kosárlabda NB I-ben

A férfi kosárlabda NB I negyeddöntőjében a Szolnoki Olajbányász, a Falco KC és az Atomerőmű SE is 3–0-ra nyerte meg a párharcát, míg a Kaposvár 2–1-re vezet, miután hazai pályán ismét legyőzte a DEAC-ot.

Bővebben hamarosan... FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC 119–87 (35–13, 35–19, 26–25, 23–30)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Szolnok javára

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd 90–76 (15–15, 37–18, 17–25, 21–18)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Falco javára

Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC 104–71 (30–18, 23–17, 29–19, 22–17)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Kaposvár javára

Atomerőmű SE–Alba Fehérvár 116–78 (36–24, 36–11, 30–21, 14–22)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Paks javára

Részletes jegyzőkönyv később.