Söpréssel elődöntős az Olaj, a Falco és az Atomerőmű a férfi kosárlabda NB I-ben

A férfi kosárlabda NB I negyeddöntőjében a Szolnoki Olajbányász, a Falco KC és az Atomerőmű SE is 3–0-ra nyerte meg a párharcát, míg a Kaposvár 2–1-re vezet, miután hazai pályán ismét legyőzte a DEAC-ot.
Bővebben hamarosan...
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC 119–87 (35–13, 35–19, 26–25, 23–30)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Szolnok javára
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd 90–76 (15–15, 37–18, 17–25, 21–18)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Falco javára
Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC 104–71 (30–18, 23–17, 29–19, 22–17)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Kaposvár javára
Atomerőmű SE–Alba Fehérvár 116–78 (36–24, 36–11, 30–21, 14–22)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Paks javára
Részletes jegyzőkönyv később.
Legfrissebb hírek
Férfi kosár NB I: végre berobban a rájátszás!
Kosárlabda
2026.04.18. 09:45
