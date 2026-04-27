Női kosár NB I: nem játszhat a döntőben a Pécs két legjobbja

A Nemzeti Kosárlabda Akadémia honlapja szerint Reisingerovát hétfőn megoperálják, mert a Magyar Kupa elődöntőjében megsérült a térde. Helddel úgy kötöttek szerződést, hogy az idény végéig számíthatnak rá, azonban helyzete időközben több szempontból is megváltozott, ugyanis az észak-amerikai profiligában szereplő Phoenix keretéből a Toronto csapatához került egy speciális draftfolyamat keretében, így WNBA-kötelezettségei miatt csatlakoznia kellett új együtteséhez. Emellett a pécsi klub anyagi okok miatt is kénytelen volt hozzájárulni az amerikai kosaras távozásához.

A cseh center volt a pécsiek legeredményesebb játékosa, a mostani szezonban ugyanis 21 mérkőzésen 335 pontot dobott. Held tíz meccsen 124 pontot szerzett, 12,4-es átlagával ő volt a csapat második legjobbja.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó bajnoki döntő – amelyben az NKA kizárólag magyar játékosokkal szerepel – első mérkőzését szerdán 17 órától rendezik a Lauber Dezső Sportcsarnokban.