Nemzeti Sportrádió

A Pirelli 2028-ig a Formula–1 hivatalos gumibeszállítója marad

2026.06.11. 19:23
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Továbbra is Pirelli-abroncsokat használnak majd az F1-ben (Fotó: Getty Images)
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F1 Pirelli Formula–1 FIA
A Pirelli marad a Formula–1-es autós gyorsasági világbajnokság kizárólagos gumibeszállítója 2028-ig, mivel a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) érvényesítette a jelenleg érvényes szerződésben lévő opciót, s megegyezett erről az F1 irányítóival és az olasz abroncsgyártóval.

A Formula–1 csütörtök esti közleménye szerint a Pirelli az autósport elitkategóriájának betétsorozataiban, így a Formula–2-ben, a Formula–3-ban és az F1-akadémia elnevezésű szériában is marad a 2028-as világbajnoki idény végéig.

Az olasz gumigyártó először az F1 történetének első, 1950-es szezonjában volt jelen a versenysorozatban, jelenlegi kizárólagossága pedig 2011 óta tart.

„Közös múltunk és együttműködésünk is hihetetlen a Pirellivel, amelynek műszaki zsenialitására, valamint a teljesítményre, az innovációra és a fenntarthatóságra való összpontosítására évek óta támaszkodunk. A felsoroltak miatt is örülök, hogy az FIA és mi is folytatjuk ezt a kapcsolatot további egy évig” – idézte a közlemény Stefano Domenicalit, az F1 elnök-vezérigazgatóját.

„Ez a szerződéshosszabbítás stabilitást biztosít a világbajnokság számára, egyben tükrözi az FIA, az F1 és a Pirelli közötti szoros együttműködést. Továbbra is közösen dolgozunk az innovatív megoldások előmozdításán, valamint támogatjuk az izgalmas versenyzést a pilóták, a csapatok és a szurkolók számára is világszerte” – jelentette ki Mohammed ben Szulajem, az FIA elnöke.

 

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