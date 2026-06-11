A Pirelli 2028-ig a Formula–1 hivatalos gumibeszállítója marad

A Formula–1 csütörtök esti közleménye szerint a Pirelli az autósport elitkategóriájának betétsorozataiban, így a Formula–2-ben, a Formula–3-ban és az F1-akadémia elnevezésű szériában is marad a 2028-as világbajnoki idény végéig.

Az olasz gumigyártó először az F1 történetének első, 1950-es szezonjában volt jelen a versenysorozatban, jelenlegi kizárólagossága pedig 2011 óta tart.

„Közös múltunk és együttműködésünk is hihetetlen a Pirellivel, amelynek műszaki zsenialitására, valamint a teljesítményre, az innovációra és a fenntarthatóságra való összpontosítására évek óta támaszkodunk. A felsoroltak miatt is örülök, hogy az FIA és mi is folytatjuk ezt a kapcsolatot további egy évig” – idézte a közlemény Stefano Domenicalit, az F1 elnök-vezérigazgatóját.

„Ez a szerződéshosszabbítás stabilitást biztosít a világbajnokság számára, egyben tükrözi az FIA, az F1 és a Pirelli közötti szoros együttműködést. Továbbra is közösen dolgozunk az innovatív megoldások előmozdításán, valamint támogatjuk az izgalmas versenyzést a pilóták, a csapatok és a szurkolók számára is világszerte” – jelentette ki Mohammed ben Szulajem, az FIA elnöke.