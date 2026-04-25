Másodszor is legyőzte a Sopront, bejutott a női kosárlabda döntőjébe a DVTK

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

DVTK HunTherm–Sopron Basket 85–66 (26–14, 18–16, 22–15, 19–21)

A párharc végeredménye: 2–1 a DVTK javára.

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

TARR KSC SZEKSZÁRD–ELTE BEAC ÚJBUDA 67–73 (19–20, 17–19, 16–20, 15–14)

Szekszárd, 500 néző. V: Kapitány, Rózsavölgyi, Rácz.

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 20/9, DOMBAI 19/12, Holcz 2, KARLEN 14, Szücs G. 9/6. Csere: Theodoreán, Baa 3/3, Goree, Nyári. Edző: Magyar Bianka

BEAC: Varga S., DRAHOS 18/6, MOORE 25/6, DALCE 13, Ozola 5/3. Csere: Dobó 1, Fárbás Eliza 8/3, Koch 3/3, Vég-Dudás. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–7. 8. p.: 13–15. 14. p.: 21–27. 16. p.: 32–32. 21. p.: 38–39. 24. p.: 42–41. 28. p.: 43–55. 30. p.: 52–59. 33. p.: 59–65. 38. p.: 64–67

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a BEAC javára

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Egyértelműen elfáradtunk, szétestünk az idény végére. Az hagyján, hogy egy játékosunk távozott, de akik itt maradtak, azok között van olyan, akinek elfogadhatatlan a hozzáállása. Két tényező miatt nagyon fáj a vereség, amit szintén nem részleteznék. Kezdőcenter nélkül húsz támadólepattanót szedtünk, óriási küzdeni akarás volt abban a néhány játékosban, aki a pályán volt. Döntéshozatalban rosszul teljesítettünk, tizenhét eladott labdával fejeztük be a mérkőzést, rengeteg kihagyott üres ziccerünk volt, momentumtriplák maradtak ki. Össze kell tartanunk, szeretnénk győzelemmel lezárni a bajnokságot, ami nagyon szomorúra sikeredett. A BEAC kihasználta, hogy milyen helyzetben vagyunk, csapatként jól teljesített és megérdemelte a győzelmet.

Mészárosné Kovács Andrea: – Hatalmas eredményt értünk el, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a csapatomról. Játékosaim hittek abban, hogy fel tudjuk tornázni magunkat a középmezőnybe. Elképesztő csapatmunkát végeztünk, ez a társaság képes egymásért küzdeni, mindig van egy kiugró teljesítményünk, védekezésben pedig maximálisan kisegítjük egymást. Hiszünk egymásban, kitartóak vagyunk, ez hozta meg az eredményt.

Részletes jegyzőkönyv később.