Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Puskás Akadémia–Újpest 2–0

Másodszor is legyőzte a Sopront, bejutott a női kosárlabda döntőjébe a DVTK

2026.04.25. 18:43
null
Legyőzte a Sopront és bejutott a döntőbe a DVTK (Fotó: dvtk.eu)
Címkék
Szekszárd BEAC Újbuda női kosárlabda női kosárlabda NB I Sopron kosárlabda DVTK kosárlabda
A női kosárlabda NB I elődöntőjének harmadik mérkőzésén a DVTK hazai pályán másodszor is legyőzte a Sopront, ezzel bejutott a döntőbe. Az ötödik helyért a Szekszárdot felülmúló BEAC küzdhet meg a Csatával.

Bővebben hamarosan.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
DVTK HunTherm–Sopron Basket 85–66 (26–14, 18–16, 22–15, 19–21)
A párharc végeredménye: 2–1 a DVTK javára.
AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
TARR KSC SZEKSZÁRD–ELTE BEAC ÚJBUDA 67–73 (19–20, 17–19, 16–20, 15–14)
Szekszárd, 500 néző. V: Kapitány, Rózsavölgyi, Rácz. 
SZEKSZÁRD: RODRIGUES 20/9, DOMBAI 19/12, Holcz 2, KARLEN 14, Szücs G. 9/6. Csere: Theodoreán, Baa 3/3, Goree, Nyári. Edző: Magyar Bianka
BEAC: Varga S., DRAHOS 18/6, MOORE 25/6, DALCE 13, Ozola 5/3. Csere: Dobó 1, Fárbás Eliza 8/3, Koch 3/3, Vég-Dudás. Edző: Mészárosné Kovács Andrea
Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–7. 8. p.: 13–15. 14. p.: 21–27. 16. p.: 32–32. 21. p.: 38–39. 24. p.: 42–41. 28. p.: 43–55. 30. p.: 52–59. 33. p.: 59–65. 38. p.: 64–67
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a BEAC javára
MESTERMÉRLEG
Magyar Bianka: – Egyértelműen elfáradtunk, szétestünk az idény végére. Az hagyján, hogy egy játékosunk távozott, de akik itt maradtak, azok között van olyan, akinek elfogadhatatlan a hozzáállása. Két tényező miatt nagyon fáj a vereség, amit szintén nem részleteznék. Kezdőcenter nélkül húsz támadólepattanót szedtünk, óriási küzdeni akarás volt abban a néhány játékosban, aki a pályán volt. Döntéshozatalban rosszul teljesítettünk, tizenhét eladott labdával fejeztük be a mérkőzést, rengeteg kihagyott üres ziccerünk volt, momentumtriplák maradtak ki. Össze kell tartanunk, szeretnénk győzelemmel lezárni a bajnokságot, ami nagyon szomorúra sikeredett. A BEAC kihasználta, hogy milyen helyzetben vagyunk, csapatként jól teljesített és megérdemelte a győzelmet.
Mészárosné Kovács Andrea: – Hatalmas eredményt értünk el, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a csapatomról. Játékosaim hittek abban, hogy fel tudjuk tornázni magunkat a középmezőnybe. Elképesztő csapatmunkát végeztünk, ez a társaság képes egymásért küzdeni, mindig van egy kiugró teljesítményünk, védekezésben pedig maximálisan kisegítjük egymást. Hiszünk egymásban, kitartóak vagyunk, ez hozta meg az eredményt.

Részletes jegyzőkönyv később. 

 

