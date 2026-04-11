Győzelemmel kezdtek a mieink a női 3x3-as kosár vb-selejtezőn

2026.04.11. 11:17
null
(Fotó: Girgász Péter/MKOSZ)
3x3-as magyar női kosárlabda-válogatott női kosárlabda 3x3-as koráslabda
A magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott győzelemmel kezdte meg szereplését szombaton a Szingapúrban zajló világbajnoki selejtezőtornán.

 

A nemzeti csapat alapemberének számító Papp Dia a vasárnapi Magyar Kupa-döntőben súlyos arcsérülést szenvedett, s a távollétében Jakab Máté szövetségi kapitány Böröndy Vivient, Tóth Frankát, Dávid Miát és Szerencsés Tamarát jelölte a keretbe. A hatcsapatos ázsiai tornán a magyarok – akik szeptemberben a negyeddöntőig jutottak a koppenhágai Európa-bajnokságon – az A jelű trióba kerültek Egyiptom és Litvánia mellé, és a kétszeres Afrika-bajnok ellen kezdték meg szereplésüket.

Az együttes nagyrészt előnyben volt a tízperces mérkőzésidő első felében, Böröndy fontos duplákat dobott, Tóth pedig a palánk alatt jeleskedett. A meccs derekán 12–8 volt az állás, de két perccel a vége előtt az ellenfél vezetett (15–16). Ekkor Tóth és Dávid duplájával fordítottak a magyarok, majd a 21. – győzelmet érő – pontot Böröndy érte el büntetőből, ekkor a rendes játékidőből már csak egy másodperc volt hátra.

A folytatásban Litvánia következik 11.25 órakor. A két trióból az első és második helyezettek jutnak be az elődöntőbe, amelyben vasárnap keresztbe játszanak egymással. Az elődöntő győztesei kijutnak a világbajnokságra, a harmadik kvóta pedig a két vesztes csatájának győztesét illeti meg.

A vb-nek június 1. és 7. között Varsó ad otthont.

NŐI 3X3-AS KOSÁRLABDA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, SZINGAPÚR
A-CSOPORT
Magyarország–Egyiptom 21–18
KÉSŐBB
11.25: Magyarország–Litvánia

 

 

