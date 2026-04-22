Franciaország rendezi a 2031-es kosárlabda-világbajnokságot

2027-ben Katar rendezi a férfi kosárlabda-világbajnokságot, szerdán pedig a sportágat irányító szervezet, a FIBA azt is nyilvánosságra hozta, hogy a 2031-es tornának Párizs ad otthont.

Az augusztus 29. és szeptember 14. között zajló tornának Lille, Lyon és Párizs ad otthont.

A vb-ket 1950 óta rendezik meg, Franciaország először lesz rendező. Európából legutóbb Spanyolország rendezhetett vb-t még 2014-ben.