FIBA Európa-kupa: szorosabb meccset játszana a Falco Bilbaóban

2026.04.08. 10:21
Perl Zoltán (Fotó: Katona Tibor/MTI)
FIBA Európa-kupa Falco KC Szombathely Bilbao Basket
A FIBA Európa-kupa elődöntőjében 17 pontos hátrányból kezdi szerdán a visszavágót a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, óriási bravúr lenne a Surne Bilbao Basketet ebből a helyzetből búcsúztatni.

Tudtuk, hogy spanyol csapat ellen nagyon kevés esélye van a Falcónak egy kétmeccses párharcban, ráadásul a FIBA Európa-kupa címvédője ellen kellett volna a múlt héten otthon előnyt kicsikarni, azonban a Bilbao kétséget sem hagyott afelől, hogy klasszis csapat, és lényegében szétdobta a szombathelyieket, nyert is az Arena Savariában 98–81-re. A baszkok 18 triplát süllyesztettek el 53 százalékos hatékonysággal, ezzel nem vehette fel a versenyt a becsülettel küzdő magyar együttes.

„Tavaly a Bajnokok Ligájában játszottunk hasonló mérkőzést a Nymburk ellen, akkor a csehek dobtak hasonló eredményességgel – mondta Perl Zoltán, a Falco hátvédje. – Igazából próbáltunk készülni a Bilbaóra, de az utolsó pillanatokban, a leglehetetlenebb helyzetekben is mindig dobtak egy hármast a játékosai. Annak örülök, hogy nem adtuk fel és a negyedik negyed elejére vissza tudtunk jönni tíz pont körüli különbségre, a vége megint több lett, de azt hiszem, nincs szégyenkeznivalónk.”

A szombathelyiek tényleg megpróbáltak mindent, jól kezdték az első negyedet, volt pillanat, amikor nyolc ponttal is vezettek, de a baszkok tényleg elképesztő napot fogtak ki. Perl Zoltán elismerte, nem véletlenül a Bilbao a címvédő, ilyen játék ellen ennyire volt képes most a Falco.

„Tudjuk, hogy óriási csoda lenne, ha fordítanánk a második mérkőzésen, és nem is reális – folytatta a 30 éves válogatott játékos. – Meg kell próbálnunk szoros meccset játszani, ki kell hoznunk magunkból mindent, és majd meglátjuk, ez mire lesz elég.”

A Falco számára vélhetően a magyar bajnoki rájátszás már a legfontosabb, de Perl szerint nem érdemes arra gondolni, hogy a bilbaói mérkőzést esetleg a playoff-felkészülésre lehetne felhasználni.

„Ebben a szakaszban ezek a meccsek már nem esnek mindig jól, rengeteg találkozó és utazás van mögöttünk, ennek ellenére komolyan vesszük majd a visszavágót és tényleg szorosabb összecsapást akarunk vívni az elsőnél.”

FIBA EURÓPA-KUPA, FÉRFIAK
Elődöntő. Visszavágók: Surne Bilbao Basket (spanyol)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY, 20 (az első mérkőzésen: 98–81). UCAM Murcia (spanyol)–PAOK BC (görög), 20.30 (73–79)

 

