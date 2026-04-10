Történelmi idényt futott a Falco Európában

Nem sok hiányzott, hogy a vége csodálatos legyen, így is remek meccsen zárta nemzetközi szereplését a magyar bajnoki ezüstérmes. A Falco a hazai 17 pontos vereség után a FIBA Európa-kupa címvédője, a Bilbao Basket ellen idegenben lényegében egylabdás mérkőzést játszott, ám a hajrát jobban bírták a baszkok és 95–88-ra nyertek, kettős győzelemmel jutottak a fináléba.

A szombathelyiek nagyon hosszú úton jutottak el az elődöntőig, hiszen a Bajnokok Ligájában már selejtezőt játszottak, onnan csúsztak vissza ebbe a sorozatba. Az első csoportkörben csak a spanyol Zaragoza tudta megelőzni a Falcót, a dán Bakken Bears és a ciprusi Famagusta is Perl Zoltánék mögé szorult. Második helyen sikerült a második csoportkörbe jutni, ahol viszont két vereséggel rajtoltak a sárga-feketék, de aztán összejött a kvartettben három győzelem is, ez azt jelentette, hogy a szintén spanyol Murcia mögött és a német Rostock, valamint a lengyel Sopot előtt a Falco kivívta a helyét a legjobb nyolc között. A negyeddöntőben a bosnyák Bosnát a kosárkülönbségnek köszönhetően sikerült búcsúztatni, így jöhetett a Bilbao elleni csata. A szombathelyieket elismerés illeti menetelésükért, az utolsó meccs volt ennek a nemzetközi szereplésnek a hű lenyomata, hiszen végig nyílt volt a címvédő elleni bilbaói mérkőzés.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra, a klubra az európai szereplésünkért – mondta Milos Konakov, a Falco vezetőedzője. – Úgy gondolom, nagy eredmény ez nekünk és az egész magyar kosárlabdázásnak is. A Bilbao ellen az első mérkőzésen sem játszottunk rosszul, az ellenfél nagyszerűen dobott, de az utolsó két percnek még tízpontos hátránnyal futottunk neki. Ott sajnos sokat hibáztunk, ezért kaptunk ki nagy különbséggel. A visszavágón a második negyed végén vesztettük el a fonalat, eladtunk két-három labdát, a Bilbao 7–0-s rohamot csinált, ezzel húzott el. Látszott a riválisnál a minőség, mert minden apró hibánkat megbüntette.”

A szerb-magyar szakember nagyon örült annak, hogy együttese sem Szombathelyen, sem idegenben nem adta fel a küzdelmet, Spanyolországban a harmadik negyedben visszazárkózott, tartotta magát a megbeszélt taktikához, és szinte egylabdás ­meccsre kényszerítette a Bilbao Basketet.

„Az egész idényben tanultunk, tapasztalatot szereztünk, de így volt ez az elmúlt esztendőkben is – folytatta Konakov. – Ráadásul nemcsak a csapat, hanem az egész klub fejlődhetett. Természetesen kőkemény a kettős terhelés, azzal, hogy eddig jutottunk, lényegében a hazai mellett a nemzetközi porondon is végigcsináltuk az évadot.”

A szombathelyiek már biztosan a második helyről futnak neki a jövő héten kezdődő rájátszásnak, és nyilván az a céljuk, hogy visszaüljenek a trónra, amelyről tavaly a Szolnok letaszította őket.

„A csapatnak a szerdai meccs után azt mondtam az öltözőben, ennél jobb felkészülésünk nem lehetett volna a magyar bajnoki rájátszásra – mondta a vezetőedző. – Tökéletesen lemérhettük, hol tartunk, láttuk, hova kellene fejlődnünk és mit érhetünk el. Még egy mérkőzés van az alapszakaszból, aminek igazából nincs tétje, aztán egy hét, és máris kezdődik a rájátszás, amely az idény legfontosabb szakasza.”

Milos Konakov is tudja, a Falcónak mindig csak az elsőség lehet a célja, és hogy folyamatosan többet érjen el, de ehhez lépésről lépésre kell haladni, egyelőre az a legfontosabb nekik, hogy a negyeddöntőt sikerrel vegyék.