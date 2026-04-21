Férfi kosárlabda NB I: a DEAC fel szeretné tenni a pontot az i-re

Volt győzelmi esélye a DEAC-nak Kaposváron a playoff első körének első felvonásán, ám végül nem tudott élni a nagy eséllyel, nem vette el az alapszakasz-3. újonc pályaelőnyét.

„Jól kezdtünk, az első félidő után még többel is vezethettünk volna, mint hat pont – szögezte le érdeklődésünkre Pongó Máté, a DEAC rutinos irányítója. – Kétszer is megléptünk tíz pontnál is többel a Kaposvár rossz vállalásai miatt, ott talán kicsit jobb támadójátékkal, ha a kontrákat kosárral fejezzük be, nagyobb előnyt szerezhettünk volna. Utána a harmadik negyed elején sérülés miatt Marcus Tyus kivált, ami átírta a forgatókönyvet, támadásban szenvedtünk, erőlködtünk, nem voltak jó helyzeteink, noha sok támadólepattanót szereztünk. Így is meccsben maradtunk, kiélezett volt a hajrá, két perccel a vége előtt is rendkívül szoros, aztán a Kaposvár bedobott két hármast, mi kihagytuk a lehetőségeket vagy dobásig sem jutottunk el.”

Friss hír Marcus Tyusról, az amerikai irányítóról, hogy részt vett a hétfői edzésen, az MRI-eredménye azt mutatta, nem olyan súlyos a sérülése. Pongó szerint sokkal jobban mozgott, mint szombaton, javul a térde állapota, bíznak benne, hogy már a Kaposvár elleni párharc során visszatérhet a pályára. Afelől is érdeklődtünk, sikerült-e alkalmazkodniuk a Kaposvár speciális, gyors támadásaihoz.

„Szerintem igen, fizikailag kemények voltunk, több lepattanót szereztünk, felvettük a versenyt a hazaiakkal. Ez csak egy meccs volt, kedden újra kell játszanunk, bár sokat utazunk, de bízom a csapatban, ugyanolyan keményeknek kell lennünk, mint múltkor és tartani a ritmust” – válaszolt a korábbi magyar válogatott játékmester.

Volt a szombati, egyébként 79–67-es kaposvári sikerrel záródó találkozó végén némi nézeteltérés, amely abból indult ki, hogy a házigazda tengerentúli légiósa, Anthony Walker zsákolt egy nagyot, amikor már mindenki megállt, hiszen eldőlt a győztes kiléte. Elvitte a hév, a szurkolók természetesen örültek neki, a DEAC szerb játékosai viszont nehezményezték, ami történt, még a Kaposvár szerb-magyar edzője, Dzunics Braniszlav is igyekezett megnyugtatni őket, és le is higgadtak a kedélyek. Bojan Szuboticsot kiállították, viszont mivel egy technikai és egy sportszerűtlen hibával, nem kell kihagynia a következő mérkőzést – Tyuson kívül egyébként mindenki egészséges a debrecenieknél.

„Az alapszakaszban is két kiélezett meccset játszottunk a Kaposvárral, úgy érzem, nincs nagy különbség köztünk, az első mérkőzésen is volt esélyünk a győzelemre. Most rajtunk a nyomás, nulla-kettőről nehéz visszakapaszkodni a párharcba, remélem, hogy az évad során először felülmúljuk riválisunkat. Ez az idény a csapat és a saját szemszö­gemből is nehezebben indult, sérüléssel kezdtem, aztán az új év elején jött egy egészen jó szériánk, hétből hat mérkőzést nyertünk meg, feljöttünk a tabellán. A februári válogatottszünet után már nem voltunk sikeresek, de a rájátszást az utolsó alapszakaszmeccs megnyerése miatt pozitívan kezdtük, nem is rossz helyen. Három fiatalunk is meghatározó perceket kapott, a célunkat ezzel és a playoffba jutással már elértük. Most feltehetnénk a pontot az i-re, nagy fegyvertény lenne a négy közé jutás, erre van reális esély és mindenki azon van, hogy sikerüljön” – fogadkozott Pongó Máté.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Falco javára

18.00: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Paks javára

18.30: Debreceni EAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Kaposvár javára

19.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Szolnok javára