Férfi kosárlabda Euroliga: élre állt az Olympiakosz; Spanyolországban kapott ki a Real Madrid
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszában az Olympiakosz és a Valencia idegenben, a Baskonia hazai pályán nyert.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 35. FORDULÓ
ASVEL Villeurbanne (francia)–Olympiakosz (görög) 74–82 (24–25, 15–22, 19–14, 16–21)
Baskonia (spanyol)–Real Madrid (spanyol) 98–96 (29–27, 19–26, 25–23, 25–20)
Virtus Bologna (olasz)–Valencia (spanyol) 81–94 (20–22, 23–22, 20–27, 18–23)
