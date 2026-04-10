Nemzeti Sportrádió

A Monaco kulcsonfontosságú meccset nyert meg a Barcelona ellen a kosárlabda Euroligában

R. P.R. P.
2026.04.10. 23:48
Partizan Beograd Barcelona férfi kosárlabda Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 37. fordulójában a Monaco legyőzte a Barcelonát, és ezzel biztosította helyét a rájátszásban.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 37. FORDULÓ
Monaco (francia)–Barcelona (spanyol) 93–86 (18–26, 28–18, 26–23, 21–19)
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Anadolu Efes (török) 69–85 (20–24, 13–27, 21–13, 15–21)
Partizan Beograd (szerb)–Zalgiris Kaunas (litván) 74–83 (22–26, 19–22, 16–15, 17–20)
Virtus Bologna (olasz)–Baskonia (spanyol) 72–82 (21–28, 18–16, 14–13, 19–25)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Crvena zvezda (szerb) 93–106 (26–26, 17–29, 28–19, 22–32)

Az állást ide kattintva nézheti meg.

 

