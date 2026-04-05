A Soproné lett az arany – állva halt meg az első nyolc percben sokkban lévő Szekszárd

A Sopron a hazai rekordnak számító 13., a Szekszárd második aranyérmét szerette volna megszerezni a női Magyar Kupa vasárnapi döntőjében. A várakozások ellenére ellentétes utat futott be a két csapat az elődöntőben, hiszen a rendező kisebb meglepetésre simán nyert az alapszakaszgyőztes Pécs ellen, míg a tolnaiak körömrágós küzdelemben verték meg a BEAC-ot három ponttal a szombati játéknapon. A két éve Győrben kupát nyerő hazaiak egyértelmű favoritjai voltak a meccsnek, ám alighanem volt olyan stábtag náluk, aki emlékeztette a jelenlegi keret tagjait arról, hogy nyolc éve mi történt ugyanebben a csarnokban… Akkor a későbbi Euroliga-ezüstérmes, bajnoki címet szerző Sopron drámai meccsen kikapott a Szekszárdtól, amely sem előtte, sem azóta nem nyert a sorozatban, és idén sem esélyesként a hűség városába érkező kék-fehérek ráadásul egy fájó sorozattal a hátuk mögött kezdték meg a négyes döntőt, hiszen a bajnoki negyeddöntőben 1-0-ról – óriási meglepetésre – 2–1-re kikaptak a TFSE-től és csak az 5. helyért játszhatnak tovább az NB I-ben. A tolnaiaknál játékra jelentkezett a februárban Kínából igazolt korábbi kedvenc, Goree Cyesha is, a honosított amerikai erőcsatár a BEAC ellen rápihent a helyosztóra.

A két csapat az idényben kétszer találkozott bajnokin egymással, mindkét meccset a Sopron nyerte meg – viszonylag simán, de persze ebből nem lehetett kiindulni, hiszen a kupa varázsa abban is rejlik, hogy az adott mérkőzésen a gyengébb játékoskerettel együttes is legyőzheti a papíron erősebbet.

Két perc után a portugál Carolina Rodrigues nyúlt a labdáért, közben arcul csapta Papp Klaudiát (szerintünk véleményes, hogy szándékosan), aki lent maradt a parketten és ömlött a vér az orrából, így hordágyon vitték ki a csarnokból. A játékvezetők sportszerűtlenséget ítéltek, miközben meglehetősen zaklatottá vált a légkör. Még csak három perc telt el, és látszott, a Szekszárd zavarodott meg a sajnálatos sérülés miatt, 11–0-nál időt is kellett kérnie Magyar Bianka vezetőedzőnek. 14–0 után Dombai Réka távolról betalált, megszerezve csapata első pontjait, a válogatott hátvéd tavaly is döntőt játszott Pécsen, akkor győri színekben 20 pontot és hét gólpasszt jegyzett, de együttese hat ponttal kikapott a DVTK-tól.

Robogott a Sopron, leblokkolt a Szekszárd, 24–3-at mutatott az eredményjelző a 8. percben. A második negyed elején 45 másodperc alatt 12-re faragta a hátrányát a KSC egy 4–0-s etappal, Gáspár Dávid időt kért. A 18. percben hét egységnyire kapaszkodtak a kék mezesek (41–34), akik lassan, de felocsúdtak a sokkból, ám mivel sokat szabálytalankodtak (21 büntetőt dobott a házigazda a nagyszünet előtt) a félidőben 12-vel járt előrébb a Sopron.

Az exszekszárdi Zala Friskovec sorra dobta a remek triplákat, a szlovén válogatott hátvéd a 25. percben már 16 pontnál járt, de a 18. percben begyűjtötte negyedik személyi hibáját és így nem folytathatta a mérkőzést. Tíz pont körüli előnyét őrizte a házigazda, de feszült volt a légkör, Gáspár is technikait kapott reklamálásért – két perccel később Magyar is megkapta ugyanezt...

Jelena Brooks saját térfeléről dobott hihetetlen triplát a harmadik negyed végén, de a videózás során kiderült, egy tized másodperccel időn túl eresztette útjára a labdát. Így is 17 pontos vezetésről folytathatta a Sopron a találkozót, de a Szekszárd nem adta fel, a 33. percben 13 pontra feljött, ám amikor lőtávolközelbe került volna, akkor a 36 éves szerb-magyar kettős állampolgárságú Brooks rendre betalált, majd Friskovec ötödik triplája jelentette a kegyelemdöfést a 36. percben, ekkor végleg eldőlt, az előző kilenc kiírásból hat kupát nyerő Sopron Sopron megszerzi a klub 13. aranyérmét. 85–64

KOSÁRLABDA

DÖNTŐ

SOPRON BASKET–TARR KSC SZEKSZÁRD 85–64 (30–14, 17–21, 17–12, 21–17)

Sopron, 2000 néző. V: Földházi, Csabai-Kaskötő, Mészáros

SOPRON: Papp K., Böröndy 6, FRISKOVEC 21/15, BROOKS 22/6, FUEHRING 11. Csere: LACZKÓ 10, Wallack 6, Sinka-Pálinkás 6/6, Sitku 3/3. Edző: Gáspár Dávid

SZEKSZÁRD: Rodrigues 9, DOMBAI 18/3, Holcz 4, KARLEN 16/3, Gakdeng 6. Csere: Baa, Theodoreán, Goree 6/3, Szücs G. 5/3, Nyári. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. p.: 11–0. 8. p.: 23–3. 12. p.: 30–18. 15. p.: 38–28. 18. p.: 41–34. 22. p.: 50–37. 28. p.: 57–45. 32. p.: 66–47. 35. p.: 71–57. 38. p.: 83–60

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Ismét teli soproni csarnok, rengeteg fanatikus szurkolóval, és egy siker. Ezt egyszerűen nem lehet megunni, és borzasztó nagy öröm, mert idén nem voltam benne biztos, hogy aranyat tudunk ünnepelni. Persze mindig ez volt a cél, így kezdtünk neki a munkának, de sok nehézséggel kellett szembenéznünk. A csapat az csapat, a játékosok és a stáb sosem adta fel, és a mai napig küzdöttünk azért, hogy legalább az egyik sorozatban aranyérmet nyerjünk. Ez az idei évben a kupa volt, nagyon büszkék vagyunk, főleg a mögöttem álló csapatra, mert nélkülük semmi sem lenne, le a kalappal előttük!

Magyar Bianka: – Azt gondolom, az első negyedben ment el a meccs. Megbeszéltük, hogy erősen kell kezdenünk, hiszen a Sopron brutálisan erős hazai pályán. A sérülés a meccs elején bénítólag hatott a játékosaimra. Nagyon bízom benne, hogy papp Klaudiának nem súlyos a sérülése, és jobbulást kívánok neki. Fantasztikus volt ma a Sopron. Jelena Brooks igazi vezére volt ma a csapatnak, gratulálok neki, hogy az utolsó évében kupagyőzelmet ünnepelhet. A Sopron kulcshelyzetekben üres dobásokat talált, jól dobta a triplákat. A mi oldalunkról pár extra egyéni teljesítménnyel, amikor visszajöttünk a meccsbe a második félidőben, lehetett volna még szorosabb, de ez a Sopron ma legyőzhetetlen volt. Gratulálok neki!