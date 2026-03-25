Női kosárlabda Eb-selejtező: a második kalapból várják a sorsolást a mieink

2026.03.25. 13:40
Nagy az összetartás a nemzeti csapatnál (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)
A második kalapból várja a magyar női kosárlabda-válogatott a jövő évi Európa-bajnokság selejtezőjének a sorsolását.

A magyar szövetség szerdai tájékoztatása emlékeztetett arra, hogy a nemzeti csapat a múlt héten az isztambuli selejtezőtornán kivívta a szereplést a szeptemberi, berlini világbajnokságon. A vb-selejtező miatt Völgyi Péter szövetségi kapitány csapatának nem kellett részt vennie a 2027-es Európa-bajnokság kvalifikációjának az első csoportkörében, de novemberben, a második csoportkörben már bekapcsolódik a küzdelmekbe. A nemzetközi szövetség a keddi sorsolás előtt nyilvánosságra hozta a kiemeléseket a női világranglista alapján, és a magyar válogatott a második kalapba került.

A kvalifikációs sorozatot november 8. és 18., valamint február 7. és 17. között rendezik, mindkét szakaszban három találkozóra kerül sor.

A hat darab négyes csoportból az első két helyezettek jutnak ki a jövő évi kontinenstornára. Ez 12 csapatot jelent, emellett külön kvartettbe kerül a négy rendező ország, azaz Belgium, Finnország, Litvánia és Svédország.

KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, KALAPBEOSZTÁS
1. kalap: Franciaország, Spanyolország, Németország, Szerbia, Olaszország, Törökország
2. kalap: MAGYARORSZÁG, Csehország, Nagy-Britannia, Szlovénia, Montenegró, Görögország
3. kalap: Szlovákia, Lettország, Horvátország, Portugália, Ukrajna, Lengyelország
4. kalap: Izrael, Luxemburg, Hollandia, Dánia, Bulgária, Ausztria

 

