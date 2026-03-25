Női kosárlabda NB I: hazai pályán szerzett előnyt a Pécs, a Sopron és a Szekszárd is

A Pécs és a Sopron nem cáfolt rá a várakozásokra, mindketten magabiztosan nyerték az első mérkőzést. A baranyaiak az alapszakaszban átlagosan harminc ponttal verték fővárosi riválisukat, és ez az átlag még feljebb kúszott szerda este.

A pécsiek mind a négy negyedet megnyerték, öt játékosuk is tíz pont felett végzett, míg a BEAC-ból csak ketten jutottak el tízig. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a 16 pontig jutó Held Alexa volt, aki négy triplát is bedobott.

A Csata egy félidőn át tudta megszorongatni a Sopront, a harmadik negyedben azonban a nyugat-magyarországiak nagyon megszórták ellenfelüket, 33 pontot értek el ebben a tíz percben. A címvédő hazaiaknál hiányzott a sérült Nika Mühl, de társai nélküle is közel 100 pontig jutottak.

Szekszárdon a két csapat idei negyedik tétmérkőzését a hazai csapat kezdte jobban, de védekezésben nem tudott mit kezdeni a fővárosiak játékával. Ahogy az alapszakaszban elért helyezésük miatt várni lehetett, kiélezett csata folyt a parkettán, ahol minden momentum nagy jelentőséggel bírt. Ilyen lehetett volna Lexi Donarski utolsó pillanatos triplája az első félidő végén, mégsem ez, hanem a harmadik negyed döntött. Az öltözőből kiérve komoly kosárpárbaj vette kezdetét, Theodoreán Alexandra révén a hazaiak ekkor szerezték első triplájukat a találkozón. A versenyfutásból a Tarr KSC jött ki jobban, Maria Gakdeng hathatós közreműködésével egy 19–2-es sorozattal az addigi legnagyobb különbség alakult ki (58–45). A zárónegyed első kosarával húszra nőtt a vendéglátó előnye, a TFSE viszont nem arról híres, hogy ekkora hátrányból feladja. Négy perccel a vége előtt 72–65 állt az eredményjelzőn, ekkor jött a világbajnoki selejtezőtornán járt Dombai Réka és Carolina Rodrigues, akik eldöntötték a párharc első meccsét.

„A félidő végén kaptunk egy demoralizáló hárompontost, de az öltözőből úgy jöttünk ki, hogy igenis nyerni akarunk magunkért, a stábért és a szurkolókért. A harmadik negyedben magasabb hőfokon védekeztünk, könnyű kosarakat dobtunk és végül negyvenöt lepattanóval zártunk. Nincs megállás, ki kell elemezni a hibákat és kijavítani azokat a második meccsre. A szombati találkozó is hasonlóan kemény mérkőzés lesz” – fogalmazott a 25 pontja mellett 9 lepattanót, 5 gólpasszt és 6 kiharcolt faultot jegyző Dombai Réka.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda 95–49 (25–10, 26–18, 21–11, 23–10)

Pécs, 600 néző. V: Csabai-Kaskötő, Rózsavölgyi, Horváth Cs.

PÉCS: Studer 2, HELD 16/12, TÖRÖK Á. 11/3, Varga A. 10, REISINGEROVÁ 15/6. Csere: Josepovits 5, Tóth O. 4, Rátkai 10, Dúl 8/3, Olawuyi 5/3, Szmailbegovics 9/9, Halmágyi Kata. Edző: Djokics Zseljko

BEAC: Moore 3/3, Varga S. 8/3, Drahos 10/3, Ozola 6/3, Dalce 3. Csere: Dobó 10/6, Koch, FÁRBÁS 9, Vég-Dudás, Szauter, Tatai, Dinnyés. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–0. 7. p.: 17–5. 14. p.: 36–15. 18. p.: 41–17. 23. p.: 55–31. 28. p.: 68–37. 32. p.: 77–42. 35.p.: 83–47. 38. p.: 91–47

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0, a Pécs javára

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Mindenki odatette magát. Látszott a játékosokon, örülnek, hogy újra együtt lehetnek. Sajnálom, hogy Studer Ágnes és Olawuyi Adenike megsérült, de remélem, hogy egyikük sem súlyosan.

Mészárosné Kovács Andrea: – Vissza kell térnünk a valóságba. Innentől sokkal keményebben kell dolgoznunk. Túl sok eladott labdánk volt, zavar volt a játékunkban, amit a Pécs ki is használt, és megérdemelten győzött le minket.

Tarr KSC Szekszárd–TFSE 81–70 (16–7, 26–14, 21–17, 15–22)

Szekszárd, 1000 néző. V: Praksch, Nyilas, Nagy B.

SZEKSZÁRD: Rodrigues 4, DOMBAI 25/6, Holcz 9, KARLEN 14, GAKDENG 16. Csere: Szücs G., Theodoreán 6/3, Baa 7/3. Edző: Magyar Bianka

TFSE: Pusztai P. 12/3, Dúl T. 6, Donarski 11/3, Mányoky 16/12, Tóth F. 17/9. Csere: Bernáth 3/3, Vigh B. 5/3. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10–4. 7. p.: 16–13. 13. p.: 22–23. 16. p.: 25–26. 21. p.: 35–38. 27. p.: 56–45. 30. p.: 66–48. 34. p.: 70–56. 36.p.: 72–65

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0, a Szekszárd javára

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – A párharc tétje a mi vállunkat nyomta, mert hazai pályán kulcsfontosságú az első mérkőzés. Görcsösen kezdtünk, a második negyedben külső-belső egyensúly felbomlott, nem voltak külső dobásaink, nagyon behúzódott a TF, jól védték a festéket. Tudjuk, hogy ellenfelünk előszeretettel dobja a triplákat, most is volt huszonnyolc kísérlete, emellett nagy különbségnél sem adják fel, küzdenek a végsőkig. Szeretnénk lezárni szombaton a párharcot, de nem lesz egyszerű.

Hegedűs Péter: – Jó hangulatú mérkőzés volt, az első félidővel elégedett voltam, a harmadik negyedben viszont történt valami, annyi pontot kaptunk, mint az első negyedben összesen. Másfélszer annyi lepattanót szedett a Szekszárd, a magasságbeli különbséget szépen kihasználta. Ebben várok picit nagyobb precizitást és kivitelezést, a kizárásokat megcsinálni, de tisztában vagyok, hogy ez nem egyszerű. Ehhez jobb munkát kell végezni, bízom benne, hogy javul a játékunk és visszatérünk még Szekszárdra.

Sopron Basket–Csata TKK 93–56 (22–20, 11–16, 33–12, 30–18)

Sopron, 600 néző. V: Nagy V., Földesi Á., Gombos

SOPRON: PAPP K. 12/6, BÖRÖNDY 10/3, FRISKOVEC 13/9, Wallack 6, Fuehring 7. Csere: JEVTOVICS 9, LACZKÓ 16/6, Sitku 8, SINKA-PÁLINKÁS 10/6, Rokob 2. Edző: Gáspár Dávid

CSATA: WALKER 14/3, Rimdal 4, Vári 3/3, Z. Williams 3, Hegedűs 2. Csere: WENTZEL 10, BORICSICS 11/3, Tózer Nemes 2, Biczó 2, Karlócai 3/3, Varga-Aradi 2, Németh L. Edző: Tursics Krisztián

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–4. 8. p.: 12–5. 12. p.: 21–7. 15. p.: 26–12. 18. p.: 39–16. 22. p.: 44–25. 25. p.: 51–31. 28. p.: 59–34. 33. p.: 72–43. 35. p.: 80–48. 38. p.: 91–55. Kipontozódott: Hegedűs (28. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0, a Sopron javára

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – A mérkőzés elejét sok hiba tarkította, furcsán kivitelezett támadásokkal. Kihatással lehetett erre a hosszú kihagyás, a bajnokság ritmusa megtört, de nyilván érthető okokból. A védekezéssel összességében elégedett voltam, a csapat jól koncentrált, és végrehajtotta, amit megbeszéltünk.

Tursics Krisztián: – Nem tudom, mit értékeljek, mert ez edzésnek is kevés volt a Sopron számára. Nem volt értékelhető pillanatunk, teljesítményünk. Hazai pályán teljesen más arcunkat kell mutatnunk, mert nem ez volt a jellemző ránk az idényben. Ez a produkció vállalhatatlan az egész csapat részéről.

Csütörtök, 17.00: DVTK Huntherm–Vasas Akadémia