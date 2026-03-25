Női kosár NB I: szerdán három mérkőzéssel megkezdődik a rájátszás

A PÁRHARCOK TÖBBSÉGE, vagyis három egyértelműnek tűnik a női élvonal negyeddöntőjében, a Szekszárd–TFSE azonban akár nagy küzdelmet és meglepetést is hozhat. Az esélyekről Balogh Judittal, korábbi háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes játékossal, lapunk állandó szakértőjével beszélgettünk.

PÉCS–BEAC

NS-tipp: 2–0

Az alapszakaszgyőztest nem igazán bánthatja a fővárosi együttes, az alapszakaszban átlagosan 30 ponttal verte meg az NKA Universitas Pécs a BEAC-ot. Egyértelműnek tűnik a 2–0, még egyetlen szoros mérkőzést is nehéz elképzelni.

„Annyira jól megy a Pécs ebben az idényben, hogy kizárható bármilyen meglepetés. Djokics Zseljko együttese szerintem be fog jutni a döntőbe, nagyon kellemetlen a stílusa, az égvilágon senkinek sem fekszik – nem is tudtak mit kezdeni vele az ellenfelek. Egy-két sérülés persze boríthat mindent, mert nem olyan hosszúak most a kispadok. Ha reálisan nézzük az erőviszonyokat, úgy látom, a Pécs és a DVTK a legerősebb csapat a bajnokságban, de a Sopronban is van még potenciál, tavaly is láttuk, hogy ha idény közben nem is szárnyalt, a vége mégis jól sikerült neki” – taglalta Balogh Judit.

DVTK–VASAS

NS-tipp: 2–0

Ebben a párharcban is csaknem 30 pont volt a két fél közötti különbség az alapszakaszban, tehát egyértelműek az erőviszonyok. A Vasas nem is igazán meggyőző most, bár volt egy-két felvillanása, például a BEAC elleni sikerek. Balogh Judit a fentebb tárgyalthoz hasonló kimenetelt gyanít, szerinte nem történik majd csoda, a DVTK is ott lesz az elődöntőben.

„A Diósgyőr ezúttal légiósokkal nem áll olyan jól, mint az elmúlt években, ez még lehet tényező a végelszámolásnál. Kányási Veronika sérült, Aho Nina nem tud negyven perceket játszani – nem elképzelhetetlen, hogy a legjobb négy között kiüti a Sopron.”

SOPRON–CSATA

NS-tipp: 2–0

Itt csak bő húsz pont van átlagban a Sopron Basket javára a Csata TKK elleni összevetésben, és talán még azt is el lehet képzelni, hogy Budapesten viszonylag kiegyenlített küzdelmet folytassanak egymással. Ismerve azonban a címvédőt, és edzőjét, Gáspár Dávidot, gyaníthatjuk, hogy a leghűségesebb város csapata a rájátszásban a legjobb arcát mutatja.

„A Sopron az alapszakaszban magabiztosan megnyerte az egymás elleni meccseket. Bár Nika Mühlt elvesztette, láthatóan épül a játéka a kezdeti sokk után, amikor ez is sérült volt, az is, különös tekintettel Jelena Brooksra. Ezen az időszakon túljutottak a soproniak, kezdenek stabilizálódni és nem gondolnám, hogy ne ők jutnának tovább a negyeddöntőből” – összegzett Balogh Judit.

SZEKSZÁRD–TFSE

NS-tipp: 2–1

Itt viszont végre elérkezhetünk az izgalmas részhez, akár valódi ki-ki párharc is kisülhet a tolnai és a fővárosi együttes negyeddöntőjéből. Az alapszakaszban otthon 12 ponttal győzött a Szekszárd, viszont 18-cal a TFSE, úgyhogy bármi előfordulhat.

„Nem tartom kizárhatónak, hogy meccset fogjon a TFSE, azt is tudjuk, hogy a Szekszárd legutóbb otthon nehezen verte meg. A két edző, Magyar Bianka és Hegedűs Péter hosszabb ideig dolgozott együtt, ismerik egymást, hasonló játékot is játszanak a csapataik. Nehéz párharc lesz a Szekszárdnak, de a pályaelőny ott van az oldalán, amit ha nem is könnyen, de talán érvényesíteni tud” – mondta Balogh Judit.

KOSÁRLABDA NB I, NŐK

Negyeddöntő

1. mérkőzések

Szerda

18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda

18.00: Tarr KSC Szekszárd–TFSE

18.00: Sopron Basket–Csata TKK

Csütörtök

17.00: DVTK Huntherm–Vasas Akadémia

A párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak.