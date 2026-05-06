A hónap utánpótlásedzője: április jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) nyolcadik kiírásában jégkorong-, kosárlabda- és vívóedző került a jelöltek közé.

Íme, április hónap kiválasztottjai!

ÁRKOVICS BÁLINT, az U18-as fiú jégkorong-válogatott szövetségi edzője játékos-pályafutása végeztével 2013-ban kezdett el edzősködni Székesfehérváron. Elsőként a legkisebbekkel, U8-as korú gyerekekkel foglalkozott, majd évről évre feljebb lépdelt a ranglétrán, és idővel már az U14-eseket irányította. Mígnem 2020-ban a fővárosban, az Újpesti Jégkorong Akadémián folytatta edzői karrierjét. A lila-fehéreknél az U16-os csapat másodedzőjeként kezdte, majd a második szezontól már vezetőedzőként folytatta, és egymás után két bajnoki címet is nyert a serdülőkkel. 2023 nyarán az újpestiek U20-as együttesének élére nevezték ki. A juniorokkal folytatta remek szériáját, ami a bajnoki elsőségeket illeti: csapatával 2024-ben aranyérmet nyert az U20-as osztrák bajnokságban – a klub történetében először. A mostani évadban legjobb magyar csapatként az elődöntőig jutott az Újpesttel az U20-as osztrák rájátszásban, továbbá U19-es Magyar-kupa-győzelmet is ünnepelhetett. Klubedzői feladatai mellett 2015 óta az utánpótlás-válogatottak mellett is tevékenykedik szövetségi edzőként, évekig volt előbb az U14-es, majd az U15-ösök vezetőedzője, majd tavaly nyáron megbízást kapott az U18-as nemzeti csapat szakmai irányítására. Legismertebb tanítványai közül kiemelendő Szongoth Domán (17), Laskawy Ferenc (20), Szabó Rácz Maxim (20) és Schmidt Ágoston (18) – előbbi három fiatal már a felnőttválogatottat erősíti, míg Schmidt, aki Szongoth-tal egyetemben jelenleg Finnországban légióskodik, az U20-as és U18-as válogatottnak oszlopos tagja. A most 32 esztendős Árkovics Bálint két éve már elnyerte A hónap utánpótlásedzője díjat.

Ahogyan az elmúlt években, az idén is a bennmaradás kiharcolása volt az első számú elvárás a magyar válogatottal szemben az áprilisi, lengyelországi U18-as divízió I/A-csoportos jégkorong-világbajnokság előtt. A második vonalbeli vb-n – amely a világ első tíz csapata utáni hat együttest tömöríti – a mieink a kazahok elleni 5–2-es vereséggel kezdtek, majd 6–4-re nyertek az ukránok ellen. Ezután Árkovics együttese a svájciaktól és a szlovénoktól is kikapott (1–5 és 2–5), így az utolsó fellépés sorsdöntő volt a házigazda lengyelek ellen, hiszen mindkét csapat számára a megkapaszkodás volt a tét. Ahhoz képest, hogy a korábbi találkozókon nem igazán ment a góllövés, ezúttal megtáltosodtak a magyar fiúk, és meggyőző játékkal, 5–0-s győzelmet arattak a duplázó és egy gólpasszt is kiosztó Ványolos Márk vezérletével. Ezzel a magyar csapat két győzelemmel és három vereséggel, hat pontot szerezve

a negyedik helyen végzett a csoportban, és jövőre – sorozatban immár az ötödik évben – újra a másodosztályban szerepelhet.

Árkovics Bálint (balról az ötödik) irányításával az U18-as jégkorong-válogatott negyedik lett a vb-n, ezzel benn maradt a divízió I/A-csoportban Forrás: MJSZ

Árkovics Bálint:

A mi feladatunk, hogy a játékosokban rejlő potenciált maximálisan kihozzuk, és ezért a napi munka során mindent megtegyünk.

Persze az legalább olyan fontos, hogy ne csak képzett jégkorongozók, hanem jó emberek is váljanak a srácokból.”

Az U18-as válogatott csapatkapitánya, korábbi újpesti neveltje, Szongoth Domán ezt mondta edzőjéről:

„Bálintot már régóta ismerem, először – négy-öt éve – még az újpesti akadémián, az U16-os csapatnál dolgoztunk együtt, és két korosztályos magyar bajnoki címet is nyertünk. A fiatalabb korosztályokban még a válogatottban is sokat találkoztunk. Nagyon jó edzőnek tartom, mert kiválóan össze tudja kapni a csapatot, és a különböző egyéniségeket képes kerek egésszé gyúrni. Azt gondolom, a mostani U18-as vébén is a kiváló csapategység volt a kulcstényező. A csapaton belüli hierarchiában semmilyen módon nem alakult ki különbség az idősebb, vagyis rutinosabb és a fiatalabb játékosok. Mindenki félretette az egóját, az egyéni érdekeit, és a közös célért játszott.”

KÁDÁR TAMÁS, a DEAC Kosárlabda Akadémia U19-es fiúcsapatának vezetőedzője, az U16-os csapat másodedzője, az U18-as fiúválogatott másodedzője huszonkét évesen, 2013-ban fogott bele az edzősködésbe szülővárosában, és lett a Debreceni Sportiskola utánpótlástrénere. Segédedzőként kezdett az U14-esek mellett, majd később az U16-osoknál és az U18-asoknál folytatta, 2017-ben pedig vezetőedzővé avanzsált a juniorkorosztályban. Időközben a debreceni NB I/B-s felnőttcsapat másodedzőjeként is dolgozott, így kilenc éve részese volt annak, hogy a DEAC férficsapata újra az élvonalba jutott. A következő években az első csapat másodedzője, és az NB I/B-ben szereplő U23-as csapat vezetőedzőjeként folytatta. Amikor aztán 2020-ban államilag kiemelt akadémiává minősítették a DEAC utánpótlás-nevelőműhelyét, visszatért a fiatalabbakhoz, az U18-asokhoz, és 2021-ben ezüstérmet szerzett velük a korosztályos bajnokságban. A 2024/25-ös évadban a DEAC U19-es és U16-os csapatát is vezette, előbbivel bajnok, utóbbival második lett. A jelenlegi szezonban – most már kizárólag az U19-eseket irányítva – megvédte a bajnoki címet a juniorcsapattal. Legismertebb tanítványai közé tartozik a felnőttválogatott Hőgye Patrik, a tavalyi juniordöntő MVP-je, Gál Csongor, az U20-as válogatott Varga Ferenc, illetve a szintén korosztályos válogatott Kovács Ákos, Szentkuti Ákos és Szász-Veres Márk. Klubfeladatai mellett tavaly nyár óta az U18-as válogatott másodedzője is.

Április utolsó hétvégéjén Debrecenben tartották a junior fiúbajnokság országos döntőjét, amelyen a 34 éves Kádár Tamás vezette DEAC címvédőként szerepelt. A hajdúságiak a negyeddöntőben a Vasas Akadémiát verték szoros csatában, majd az elődöntőben simán felülmúlták a Soproni Sportiskolát is.

A fináléban a debreceni fiúk 86–68-ra nyertek a már november óta veretlen Budapesti Honvéd ellen is, így ismét elhódították a bajnoki trófeát.

A siker értékét növeli, hogy az akadémia történetében először sikerült címet védenie a DEAC-nak.

Kádár Tamás (a kép bal szélén) vezetésével megvédte bajnoki címét a DEAC U19-es fiú kosárlabdacsapata Forrás: DEAC

Kádár Tamás:

„Bár csapatsportágról beszélünk, számomra mindig az

a fő cél, hogy kiváló személyiségeket neveljek, és úgy készítsem fel a tanítványaimat, hogy aztán akár profi szinten, a hazai élvonalban is képesek legyenek helytállni.

Éppen ezért utánpótlásedzőként sosem csapatsikerekben gondolkodom, hanem komplex egyéni játékosfejlesztésben, technikailag, taktikailag, mentálisan és fizikailag egyaránt.”

A kétszeres juniorbajnok, az idei U19-es finálé MVP-jének választott Szász-Veres Márk így nyilatkozott edzőjéről:

„Amikor négy évvel ezelőtt Erdélyből a DEAC akadémiájára kerültem, Tamás volt az első olyan edzőm, aki látta a bennem rejlő potenciált, és kezdetektől fogva hitt bennem. Akkor még csak egyéni képző edzőként foglalkozott velem, majd az elmúlt két szezonban a juniorcsapatnál már napi szinten is együtt dolgoztunk. Nagyon sokat köszönhetek neki, rengeteget csiszolt a dobástechnikámon, amiben addig nagy lemaradásom volt, és a közös munkának, a megannyi külön edzésnek hála jelentős fejlődésen mentem keresztül. Emellett azért is tartom jó edzőnek őt, mert nála olyan felszabadultan tudunk játszani, mint kevés másik szakembernél. Megadja a játékosoknak a kellő egyéni felelősséget és szabadságot, a lehetőséget a kibontakozásra.”

KOVÁCS ATTILA, az FTC és az OVSE párbajtőrvívóinak vezetőedzője sportolóként a Budapesti Honvédban öttusázott, majd amikor körvonalazódott, hogy nem lesz belőle élversenyző, a klubban gyerekekkel kezdett foglalkozni. Alapvetően öttusaedző lett, ám átkerült az óbudai Fless SE-be, amelyben már csak a párbajtőrvívásra tanította a gyerekeket. Ezt követően az Óbudai Vívó SE-Jövő Záloga egyesületben (OVSE) folytatta a munkát, ahová jó néhány tanítványa elkísérte. Az OVSE és az FTC fúziójának eredményeként az óbudai műhely a zöld-fehér klub nevelőbázisának tekinthető. Tanítványai az elmúlt évek során számos korosztályos országos bajnoki érmet – közte aranyakat – szereztek, többen pedig a válogatottban és a nemzetközi porondon is remekeltek. Versenyzői közül kiemelkedik a csapatban kadét Európa-bajnok Szarvas Rita, Horváth Márk és Horváth Lotti, valamint az Eb-ezüstérmes Horváth Ádám. A Horváth testvérek közül a legfiatalabb, Lotti 2023-ban még újoncként, azaz két korosztállyal fiatalabbként, 14 esztendősen harcolta ki a válogatottságot a kadétok között, és érdemelt ki csapatban Eb-aranyérmet. Ő 2025-ben a kínai Vuhszi városában rendezett korosztályos vívó-világbajnokságon aranyérmet nyert a kadét párbajtőrözők között, minek nyomán trénere elnyerte A hónap utánpótlásedzője díjat.

Áprilisban Horváth Lotti nagyszerű vívással aranyérmet szerzett a Rio de Janeiróban rendezett korosztályos világbajnokság kadétmezőnyében. A 47 éves Kovács Attila 17 esztendős tanítványa címvédőként érkezett a vb-re, és ehhez méltó módon fantasztikus formát mutatott, magabiztosan győzte le kihívóit. A negyeddöntőben német ellenfelét 15:2-re intézte el, az elődöntőben pedig azzal az ukrán Alina Dmitrjukkal szemben nyert 15:12-re, akit a 2025-ös vb-döntőben is legyőzött.

Lotti aztán a döntőben is remekelt, az amerikai Natalya Cafassót múlta felül 15:8-ra, így címet védett a korosztályban.

Nem mellesleg a vb-n a juniorok – vagyis az idősebbek – között egyéniben az előkelő ötödik helyen végzett, csapatban pedig ezüstéremnek örülhetett Gachályi Gréta, Kozma Laura és Nagy Blanka társaságában.

Kovács Attila kétszeres kadét-világbajnok párbajtőrvívó tanítványával, Horváth Lottival Forrás: Bizzi Team

Kovács Attila:

„A legfontosabb, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek edzésre és szeressék azt, amit csinálnak. Ehhez pedig elengedhetetlen a jó hangulat.

Bevallom, nem én tartom a legnagyobb fegyelmet a világon, de maximálisan igyekszem motiválni a fiatalokat, és arra próbálom ösztönözni őket, hogy önmagukhoz képest folyamatosan fejlődjenek.

Tudjuk jól, hogy Lotti újabb világbajnoki sikere is csak egy lépcsőfok a pályafutásában, és hosszú, egyre nehezebb út áll előtte. Mindketten azon vagyunk, hogy fejlődjünk, egyre jobbá váljunk mind a vívás, mind az élet összes területén.”

Edzőjéről így vélekedik a 17 éves párbajtőrvívó, Horváth Lotti:

„Attila szakmailag igazán felkeszült edző, aki mindig megtalálja a hangot a tanítványaival. Neki köszönhetően nagyszerű a hangulat az edzéseken, a humorával sokszor megkönnyíti a nehéz munkát. Az összes tanítványa szereti és tiszteli, mert ő is ugyanígy viszonyul hozzájuk. Érthetően és részletesen elmagyaráz mindent. Nemcsak a páston, hanem a mindennapokban is lehet rá számítani. Nagyon megbízható ember, aki mellett egyszerre érzi magát felszabadultan és biztonságban a versenyző.”

(Kiemelt képünkön balról: Árkovics Bálint, Kádár Tamás és Kovács Attila)