Idegenbeli győzelmével a BEAC végzett az ötödik helyen a női kosárlabda NB I-ben

Az utolsó negyed elejéig nagyon szoros volt a mérkőzés, ekkor – 52–54-nél – egy 9–0-s rohanással meglépett a BEAC. A háromperces rövidzárlat sokba került a Csatának, amely innen már nem tudott felállni, a vendégek 16 pontos különbséggel nyertek, és megszerezték az 5. helyet a női kosárlabda NB I idényének utolsó mérkőzésén.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda 59–75 (16–12, 20–19, 14–21, 9–23)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a BEAC javára

Részletes jegyzőkönyv később...

A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

1. NKA Universitas Pécs

2. DVTK Hun-Therm

3. Sopron Basket

4. TFSE

5. ELTE BEAC Újbuda

6. Csata TKK

7. Tarr KSC Szekszárd

8. Vasas Akadémia

9. VBW CEKK Cegléd

10. Dávid Kornél KA

11. Uni Győr

12. BKG-Prima Szigetszentmiklós – kiesett