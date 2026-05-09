Gundel-Takács 11-est védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Idegenbeli győzelmével a BEAC végzett az ötödik helyen a női kosárlabda NB I-ben

VARGA BALÁZS
2026.05.09. 18:57
Idegenben nyert a fehér mezes BEAC (Fotó: BEAC Női Kosárlabda Szakosztály/Facebook, archív)
Csata TKK női kosárlabda NB I ELTE BEAC Újbuda
Az 5. helyen végzett az ELTE BEAC Újbuda a női kosárlabda NB I-ben, miután a helyosztó párharc utolsó mérkőzésén 75–59-re legyőzte a Csata TKK-t idegenben.

Az utolsó negyed elejéig nagyon szoros volt a mérkőzés, ekkor – 52–54-nél – egy 9–0-s rohanással meglépett a BEAC. A háromperces rövidzárlat sokba került a Csatának, amely innen már nem tudott felállni, a vendégek 16 pontos különbséggel nyertek, és megszerezték az 5. helyet a női kosárlabda NB I idényének utolsó mérkőzésén. 

NŐI KOSÁRLABDA NB I
AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS 
Csata TKKELTE BEAC Újbuda 59–75 (16–12, 20–19, 14–21, 9–23)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a BEAC javára
Részletes jegyzőkönyv később...

A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
  1. NKA Universitas Pécs
  2. DVTK Hun-Therm
  3. Sopron Basket
  4. TFSE
  5. ELTE BEAC Újbuda
  6. Csata TKK
  7. Tarr KSC Szekszárd
  8. Vasas Akadémia
  9. VBW CEKK Cegléd
10. Dávid Kornél KA
11. Uni Győr
12. BKG-Prima Szigetszentmiklós – kiesett

 

