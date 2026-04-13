Női kézi Eb: Nagyváradon játszik a magyar válogatott

ROCK PÉTER
2026.04.13. 12:25
null
Az előző torna bronzérmeseként kiemeltként várja a sorsolást Golovin Vlagyimir csapata (Fotó: Árvai Károly)
kalapbeosztás női kézilabda Európa-bajnokság Nagyvárad magyar női kézilabda-válogatott
Lezárultak a selejtezők, így már mind a 24 résztvevő ismert a 2026-os női kézilabda Európa-bajnokságra. A következő fontos állomás a torna felé vezető úton a csoportkör sorsolása, amelyet április 16-án, 18 órától rendeznek a lengyelországi Katowicében. Az EHF (Európai Kézilabda-szövetség) hétfőn nyilvánosságra hozta a kalapbeosztást.

A december 3. és 20. között rendezendő kontinenstornán a 24 csapatot hat négytagú csoportba sorsolják. A kiemelés a selejtezők eredményei, valamint a 2024-es Eb végeredménye alapján történt.

Az első kalapba a legutóbbi Európa-bajnokság dobogósai kerültek: Norvégia, Dánia, Magyarország. Mellettük még Franciaország, Svédország és Hollandia alkotja a legerősebb kalapot.

A torna sajátossága, hogy az öt házigazda – Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia és Törökország – több helyszínen rendezi az eseményt. A szabályok szerint néhány válogatott már előre tudja a csoportját.

Magyarország az A-csoportban szerepel majd Nagyváradon, Románia a B-csoportba, Kolozsvárra került, Törökország a C-csoportban, Antalyában játszik, Csehország a D-csoportban, Brnóban lép pályára, Lengyelország az E-csoportban, Katowicében szerepel, míg Szlovákia az F-csoportban, Pozsonyban kapott helyet.


Így néznek ki a kalapok

1. kalap: Norvégia, Dánia, Magyarország, Franciaország, Svédország, Hollandia
2. kalap: Németország, Montenegró, Lengyelország, Románia, Spanyolország, Csehország
3. kalap: Törökország, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Ausztria, Feröer-szigetek
4. kalap: Horvátország, Szerbia, Izland, Észak-Macedónia, Ukrajna, Görögország

Külön érdekesség, hogy Görögország története során először jutott ki női kézilabda Európa-bajnokságra.

A lebonyolítás és a döntő helyszíne

A csoportkör első két helyezettje jut tovább a középdöntőbe, amelyet két városban rendeznek: Kolozsváron (az A-, B- és C-csoport csapatai) és Katowicében (a D-, E- és F-csoport résztvevői).

A torna végjátéka szintén Katowicében lesz: az elődöntőket december 18-án, a döntőt és a bronzmérkőzést pedig két nappal később rendezik a Spodek Arénában.

 

