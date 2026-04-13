Női kézi Eb: Nagyváradon játszik a magyar válogatott

A december 3. és 20. között rendezendő kontinenstornán a 24 csapatot hat négytagú csoportba sorsolják. A kiemelés a selejtezők eredményei, valamint a 2024-es Eb végeredménye alapján történt.

Az első kalapba a legutóbbi Európa-bajnokság dobogósai kerültek: Norvégia, Dánia, Magyarország. Mellettük még Franciaország, Svédország és Hollandia alkotja a legerősebb kalapot.

A torna sajátossága, hogy az öt házigazda – Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia és Törökország – több helyszínen rendezi az eseményt. A szabályok szerint néhány válogatott már előre tudja a csoportját.

Magyarország az A-csoportban szerepel majd Nagyváradon, Románia a B-csoportba, Kolozsvárra került, Törökország a C-csoportban, Antalyában játszik, Csehország a D-csoportban, Brnóban lép pályára, Lengyelország az E-csoportban, Katowicében szerepel, míg Szlovákia az F-csoportban, Pozsonyban kapott helyet.



Így néznek ki a kalapok

1. kalap: Norvégia, Dánia, Magyarország, Franciaország, Svédország, Hollandia

2. kalap: Németország, Montenegró, Lengyelország, Románia, Spanyolország, Csehország

3. kalap: Törökország, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Ausztria, Feröer-szigetek

4. kalap: Horvátország, Szerbia, Izland, Észak-Macedónia, Ukrajna, Görögország

Külön érdekesség, hogy Görögország története során először jutott ki női kézilabda Európa-bajnokságra.

A lebonyolítás és a döntő helyszíne

A csoportkör első két helyezettje jut tovább a középdöntőbe, amelyet két városban rendeznek: Kolozsváron (az A-, B- és C-csoport csapatai) és Katowicében (a D-, E- és F-csoport résztvevői).

A torna végjátéka szintén Katowicében lesz: az elődöntőket december 18-án, a döntőt és a bronzmérkőzést pedig két nappal később rendezik a Spodek Arénában.