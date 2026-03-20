Völgyi Péter: Ha már a lábukban nincs erő, a szívük vigye őket előre!

Mire számított a torna előtt? Azt kapta a csapattól, amit várt?

Kicsit meglepett, hogy három győzelem kellett a kvalifikáció megszerzéséhez, ez is mutatta, milyen kiegyensúlyozott, erős csoportban kellett játszanunk – válaszolta a Nemzeti Sportnak Völgyi Péter, a törökországi világbajnoki selejtezőben második helyen végző, és ezzel 28 év után ismét vb-résztvevő magyar női válogatott szövetségi kapitánya. – A lányoktól a maximumot kaptam, mentálisan kivételesen erősnek bizonyultak, ami pedig modellezhetetlen, mégis ott dől el minden, amikor jön a fontos pillanat. Jó döntések születtek, amikor kellett, bedobtuk a fontos kosarakat, de a legnagyobb értéke a tornának, hogy kialakult egy fantasztikus csapatkohézió. Dolgozni kell, hogy ez megmaradjon.

Mekkora fejtörést okozott a keret összeállítása? Volt-e olyan pillanata a tornának, amikor azt gondolta, de jó lenne, ha x vagy y most itt lenne?

Roppant nehéz volt a szűkítés, a döntő szempont az volt, hogy azt a legjobb 12 játékost vigyük, aki öt meccsen tud jó teljesítményt nyújtani, bírja ezt a terhelést. De a magamnak felállított szabályt betartom, megfogadtam a bejelentés után, hogy nem beszélek erről.

Az utolsó, törökök elleni meccs előtt mit érzékelt a lányokon?

Tudatosan készítettem fel őket az argentinok elleni találkozó után, sulykoltam beléjük, hogy minden perc, amit internetes szörfözéssel, kommentek olvasásával, ellenfelek statisztikájának böngészésével töltenek, sokat elvesz a figyelemből. Ők pedig ledobták a vállukról a lelki terhet, s elhitték, meg tudjuk csinálni. Nem volt könnyű helyzet, mert saját szemünkkel láttuk a csarnokba érkezve a Kanada–Ausztrália meccset, amely eredménye szintén nem kedvezett nekünk. Kértem a lányokat az öltözőben, hogy viseljék méltósággal a fáradtságot, de legyenek eltökéltek, s ha már a lábakban nincs erő, a szívük vigye őket előre. Tudtuk, csak magunkra számíthatunk, de jó érzés volt ezt együtt átélni, mert megharcoltunk a kvalifikációért, s mindenki bízott a másikban.

A csapategység nagyszerű volt, de egyértelműen kijelenthetjük, hogy kialakult a hierarchia az öltözőben?

A legnehezebb feladat ennek elérése, mert a válogatottnál a sűrű naptár miatt olyan rövid időt töltünk együtt közösen. De most tökéletesen kialakult, minden összetartás egy új helyzet, mert az egyensúlyt nehéz megtartani a múlt, az élmények, a rutint adó pillanatok miatt. Van, amikor az ebből fakadó higgadtság és a fiatalos lendület összecsap, és ez is új szituációt, újrarendeződést eredményez.

Honosítottként a 38 éves Turner Yvonne felemás tornát produkált. Kell-e, akarnak-e esetleg mást?

Yvonne a pozitív hozzáállásával sokat segített a fiataloknak, s volt két jó meccse, de tudjuk, ennyi idősen nehéz jó teljesítményt nyújtani egy ilyen tornán. Vizsgáljuk a lehetőségeket, de csak olyan játékos esetén esünk gondolkodóba, aki hosszú távon jelent jó megoldást, és csapatember. Nem elképzelhetetlen, hogy lesz új honosítottunk, de csak akkor, ha sokat tud segíteni.

Megosztotta a terheket, hogy ha kellett, a magyar csapatból többen is vezérré tudtak előrelépni (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Milyen feladatoknak kell azonnal nekiállni?

A hazafelé úton a nyári programot már összeraktuk a stábbal, négy- vagy öthetes felkészülést tartunk augusztusban, s négy edzőmeccset játszunk. Ha sikerül, idehaza rendezünk egy tornát, amit most talán könnyebb lesz megszervezni, mert az eredményeink miatt szívesen játszanak velünk az élcsapatok is.

Van-e egyértelmű vezére a csapatnak?

Erre nincs egyértelmű válasz. Juhász Dorkáról tudtuk, hogy jó formában van, az Euroligában a hónap legjobbja lett, s az első meccsen 35 ponttal berúgta az ajtót a selejtezőben. Mindenki készült rá, így megnyíltak a lehetőségek a többiek számára, akik éltek ezzel. Dorka higgadt maradt, nyugodt erőt mutatott a parketten, de védekezésben Aho Nina is tudott vezérszerepet vállalni, támadólepattanók terén Takács-Kiss Virág járt az élen, Dubei Debóra a rutint hozta, Lelik Réka megmutatta, mekkora potenciál van benne, és Dombai Rékának is volt egy ragyogó meccse. Szépen eloszlottak a vezérszerepek a torna során, de nyilván Dorka játéka meghatározó volt. Ne felejtsük el, a miénk volt a legfiatalabb csapat, és szerintem az egyik legjobb szerkezetű is, erre lehet építeni. Amiben mi még messze vagyunk a világ top tíz együttesétől, hogy ha egy-két kulcsjátékos kiesik, nekünk nagy érvágás, míg például a spanyolok, az ausztrálok, a kínaiak vagy a franciák az ilyen esetekben szinte hasonló erősségű együttest tudnak pályára küldeni.

A nemzetközi szövetség (FIBA) két nappal a női kvalifikációs tornákat követően frissítette a világranglistát, amelyen a magyar válogatott négy helyet előrelépve immár a 13. pozíciót foglalja el. Ez tényleg fantasztikus helyezés, de sajnos még mindig csak a 4. kalaphoz elég, ami a szeptember 4-13. közötti berlini világbajnokság sorsolását illeti. Az első kalapba a négy veretlen csoportgyőztes (Egyesült Államok, Ausztrália, Belgium és Franciaország) kerül, a többieket a rangsor alapján sorolják be. A sorsolást április 21-én rendezik Nyonban. Egyébként a 28 év után újra résztvevő mieink mellett lesz egy másik nagy visszatérő is, az olaszok 1994 után lesznek ismét ott a világversenyen, miután a Puerto Ricó-i csoport második helyén végeztek a veretlen címvédő amerikaiak mögött. Négy helyet előreléptünk

A Nemzeti Sportrádióban Balogh Balázs beszélgetett Völgyi Péterrel, azt az interjút alább meghallgathatják.