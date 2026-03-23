Aho Nina: Amikor az ember bízik magában és a társaiban, a határ a csillagos ég

2026.03.23. 19:09
Aho Nina, a világbajnoki részvételt kiharcoló női kosárlabda-válogatott irányítója volt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának a vendége. A beszélgetés során szóba kerültek a múlt heti isztambuli vb-selejtező mérkőzéseinek legfontosabb pillanatai, de a DVTK játékosa beszélt a siker titkáról, hogy mi jelenti neki a motivációt, illetve előretekintett a szeptemberi berlini világbajnokságra is.

„A pozitív hozzáállásomból nem nagyon kellett senkire sem átragasztani semmit. Ez a csapata egyénenként is nagyon összekovácsolódott. Mindenki úgy érkezett közénk, hogy tudja, mi a tét és maximálisan megteszi azt, ami a dolga” – fogalmazott Aho Nina, aki azt is elmondta, jót tett az önbizalmuknak, hogy nem két másik válogatott meccsének eredményén múlt, hogy a mieink kijutottak a vb-re.

Amikor bízol magadban és a csapattársaidban, a határ a csillagos ég – jelentette ki a műsorban a DVTK irányítója.

Mindig van egy rossz meccs, de ebből is jól jöttünk ki – utalt a Kanada ellen 75–53-ra elveszített találkozóra Aho Nina.

A vb-selejtezőtorna menetrendje igen sűrű volt, hét nap alatt rendeztek öt mérkőzést.

„Nagyon fontos volt, hogy mindenki kihasználja a pihenőidőt. Az utolsó két meccs idején már nem volt szabad kimondani, hogy »fáradt vagyok«. Mondtama többieknek, hogy amikor véget ért az utolsó mérkőzés, alig vártam, hogy kimondjam és milyen jól esett kimondani ezt.”

A női kosárlabda-világbajnokságot idén szeptemberben rendezik meg Berlinben.

