Hatodszor vb-szereplő a magyar női kosárlabda-válogatott – a selejtező legjobb pillanatai képeken

Amire 1998 óta hiába várt a magyar kosárlabda-társadalom, Isztambulban összejött: a női válogatott kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát a szeptemberi, Berlinben rendezendő vb-re. Különös egybeesés, hogy a 28 esztendővel ezelőtti világbajnokságnak is Németország volt a házigazdája. Azon a tornán a magyar együttes – amelynek kispadján Rátgéber László ült – a 10. helyen végzett.

A sorrendben huszadik vb-re a kvalifikációt – immár Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője irányításával – tavaly kezdte el a nemzeti csapat. Az első lépést a ruandai előselejtező jelentette, Kigaliban Szenegál, a Fülöp-szigetek és Brazília, majd az elődöntőben Nagy-Britannia, a fináléban pedig újra Szenegál volt az ellenfél. A nyitányon ugyan 63–61-re kikaptunk az afrikai együttestől, utána azonban győzelem győzelmet követett, a döntőben pedig sikerült 63–47-re visszavágni a szenegáliaknak, s ezzel megnyílt az út az isztambuli selejtezőbe. Ruandában még Studer Ágnes és Határ Bernadett is oszlopos tagja volt a keretnek, Törökországba ők már nem utaztak el.

Közös étkezés a szállodában, Völgyi Péter kapitány talán már a taktikán töri a fejét

A hivatalos fotózás előtt a fodrászszékbe is beültek a lányok, itt éppen Lelik Réka

A magyar női válogatott két nagy pofont kapott az utóbbi két évben. Előbb a párizsi olimpiáról maradt le, mert noha a soproni selejtező utolsó meccsén 22 ponttal is vezetett a Párizsra már korábban kvalifikáló Spanyolország ellen, mégis kikapott 73–72-re. Tavaly pedig az Európa-bajnokságnak inthetett búcsút azt követően, hogy az akkori FIBA-ranglistán 14 hellyel mögötte álló Bulgária ellen bukott el Botevgradban, noha a házigazdáknak már nem volt esélyük az Eb-kvalifikációra.

Az ellenfelek játékát is gondosan feltérképezte a meccsek előtt a csapat

Mókázásban sem volt hiány: Varga Alízt Aho Nina és Turner Yvonne kapta fel

Az isztambuli vb-selejtezőnek e két kudarc nyomasztó emlékével vágott neki a csapat. A képlet egyszerű volt: a hat válogatottból négy juthatott tovább, de az egyik kvalifikációs helyet lefoglalta a világbajnoki szereplés jogát már korábban kiérdemlő Ausztrália. Hogy akkor miért kellett átutaznia a fél világot az „Opals” becenévre hallgató társulatnak, talán csak a FIBA fura urai tudnák megmondani. De ha már eljött, meg is nyerte a selejtezőcsoportot. A magyar válogatott sorsa az utolsó, Törökország elleni összecsapáson dőlt el. A záró napon az ausztrál és a japán együttes is nyert, így csakis a házigazdák legyőzésével nyílhatott meg a Berlinbe vezető út. A japánokat és az argentinokat legyőző, Kanadától és Ausztráliától viszont vereséget szenvedő magyar csapatot ez alkalommal nem roppantotta meg a tét. Imponáló kosárlabdával 89–74-re verte meg a törököket, és az ausztrálok, a törökök meg a japánok társaságában megszerezte a repülőjegyet Berlinbe. A Galatasaray légiósa, az átlagban 18 ponttal és 9 lepattanóval záró Juhász Dorka bekerült a kvalifikációs sorozat álomcsapatába.

Az idei lesz a hatodik világbajnokság, amelyen a magyar női kosárlabda-válogatott részt vehet. Eddigi legjobb eredménye az ötödik hely még az 1957-es Rio de Janeiró-i tornáról.

Iványi Dalmát születésnapján köszöntötték fel

Elszántságban nem volt hiány, igazi csapatként működött a válogatott

Turner Yvonne átlagban 5.4 pontot és 2 gólpasszt jegyzett

Amiért annyit dolgoztak: a kijutást ünneplik a kapitánnyal a játékosok

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. március 21-i lapszámában jelent meg.)