Sopron: szerencsés tizenhármas

A Killik László női kosárlabda Magyar Kupa idei, Miskolcról Sopronba áthelyezett négyes döntője ugyan csak egyetlen szoros meccset hozott, mégsem lehetett panaszunk arra, ami lényeges: óriási küzdelem, lelkes szurkolók, remek körítés, és persze érzelemgazdag megnyilvánulások jellemezték a két nap során lejátszott négy összecsapást.

Amitől szívesen eltekintettünk volna, az a két csúnya és sajnos hosszabb felépülési időt igénylő sérülés, amit Papp Klaudia, a hazaiak irányítója és a cseh Julia Reisingerová, a Pécs Európa-klasszis centere szenvedett el.

A rendezvény egyébként történelmi fontosságúvá avanzsált a döntő lefújása pillanatában, hiszen a Sopron Basket a 13. hazai kupa­elsőségét jegyezte, amivel megelőzte a 12-nél tartó BSE-t és immár egyedüli csúcstartó Magyarországon. A Szekszárd harmadszor lett ezüstérmes; a Pécs tavaly után idén is harmadikként zárt; a korábbi kétszeres győztes BEAC pedig megnyerte a közönségdíjat – szóval soha rosszabbat!

Jelena Brooks lett a finálé legjobbja, Friskovec pedig a négyes döntő MVP-je

A feldobás után (Maria Gakdeng és Sam Fuehring)…

…még egyenlő erők küzdelmének tűnő MK-döntőt megváltoztatta Papp Klaudia sérülése…

…a Zala Friskovec (13) vezérelte hazaiak 21 ponttal elhúztak

A megzavarodó szekszárdiak mellett látványos támadásokat vezetett a Sopron – képünkön Tara Wallack (17)

Gáspár Dávid vezetőedző elégedett lehetett tanítványai játékával (jobbra Sam Fuehring)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. április 11-i lapszámában jelent meg.)