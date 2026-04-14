Sopron: szerencsés tizenhármas

FAZEKAS ZOLTÁN
2026.04.14. 11:04
A 85–64-es győzelmet arató Sopron Basket története 13. kupasikerét ünnepelte – a serleget a 22 pontos Jelena Brooks emelte fel elsőként… (Fotók: Nagy Gábor)
Sopron női kosárlabda női kosárlabda Magyar Kupa Képes Sport női kosárlabda MK
A Sopronban megrendezett női kosárlabda Magyar Kupa négyes döntője a sportágtörténeti magasságba emelkedő hazai klub sikerével zárult.

A Killik László női kosárlabda Magyar Kupa idei, Miskolcról Sopronba áthelyezett négyes döntője ugyan csak egyetlen szoros meccset hozott, mégsem lehetett panaszunk arra, ami lényeges: óriási küzdelem, lelkes szurkolók, remek körítés, és persze érzelemgazdag megnyilvánulások jellemezték a két nap során lejátszott négy összecsapást.

Amitől szívesen eltekintettünk volna, az a két csúnya és sajnos hosszabb felépülési időt igénylő sérülés, amit Papp Klaudia, a hazaiak irányítója és a cseh Julia Reisingerová, a Pécs Európa-klasszis centere szenvedett el.

A rendezvény egyébként történelmi fontosságúvá avanzsált a döntő lefújása pillanatában, hiszen a Sopron Basket a 13. hazai kupa­elsőségét jegyezte, amivel megelőzte a 12-nél tartó BSE-t és immár egyedüli csúcstartó Magyarországon. A Szekszárd harmadszor lett ezüstérmes; a Pécs tavaly után idén is harmadikként zárt; a korábbi kétszeres győztes BEAC pedig megnyerte a közönségdíjat – szóval soha rosszabbat!

Jelena Brooks lett a finálé legjobbja, Friskovec pedig a négyes döntő MVP-je
A feldobás után (Maria Gakdeng és Sam Fuehring)…
…még egyenlő erők küzdelmének tűnő MK-döntőt megváltoztatta Papp Klaudia sérülése… 
…a Zala Friskovec (13) vezérelte hazaiak 21 ponttal elhúztak
A megzavarodó szekszárdiak mellett látványos támadásokat vezetett a Sopron – képünkön Tara Wallack (17)
Gáspár Dávid vezetőedző elégedett lehetett tanítványai játékával (jobbra Sam Fuehring)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. április 11-i lapszámában jelent meg.)

 

Legfrissebb hírek

Bajnoknak született – sztárportré Simon Ehammerről

Képes Sport
19 órája

Női kosárlabda NB I: Győrben nyert a Szigetszentmiklós, otthon a Cegléd

Kosárlabda
2026.04.11. 20:15

Csoportelsőként elődöntősök a mieink a női 3x3-as kosár-vb-selejtezőn

Kosárlabda
2026.04.11. 12:26

Öt meccs, egy cél: vissza az elitbe! – interjú a magyar válogatott Odnoga Lottival a vb-nyitány előtt

Képes Sport
2026.04.11. 10:11

„Párhuzamosan hét zenekarban énekeltem” – Hosszú kávé Éliás Gyula Jr.-ral

Képes Sport
2026.04.10. 12:14

Igaz magyarokat akart nevelni a sport által Aschner Lipót – magyar mecénások, 1. rész

Képes Sport
2026.04.10. 12:05

Elfeledett élvonalbeli futballklubok, 4. rész: budai barátok otthontalan csapata, a 33 FC

Képes Sport
2026.04.09. 16:40

KS-ajánló: Marty Supreme – örökké ígéret

Képes Sport
2026.04.09. 16:23
