Soproni kupaesszencia: az összetartás ereje döntött

– Hogyan élte meg a kupahétvégét?

– Kezdek feloldódni – válaszolta Gáspár Dávid, a Magyar Kupa soproni fináléjában a klub történetének 13. aranyérmét megnyerő Sopron Basket vezetőedzője. – Feszült héten vagyunk túl, de feszült idényt is futunk, ami még nem ért véget. Boldog vagyok, mert sokat dolgozunk, sok nehézséggel szembesülünk, és sok sérülés tarkította az évadunkat, mindig más összetételben kellett boldogulni. Fogalmunk sem volt arról, fel tudunk-e jutni a csúcsra bármelyik sorozatban is.

– Sikerült, magabiztosan nyerték meg a döntőt.

– Szerettük volna, ha lesz egy aranyérmünk, így most jó érzés, hogy idén is van egy nagy győzelme és trófeája a Sopronnak.

– Ez a 13. soproni MK-siker, ezzel egyedüli csúcstartó lett a klub.

– Nem tudtam, hogy ezzel mi leszünk a rekorderek. Fantasztikus, hogy elértük és ennek edzőként részese lehetek. A legfontosabb és legnagyobb dicséret a játékosoké, mert fogukat összeszorítva dolgoztak, sokszor csak fájdalom árán tudtunk felkészülni, játszani és versenyben maradni.

– Már a harmadik percben felforrósodott a levegő a csarnokban, amikor Carolina Rodrigues úgy szerezte meg a védőlepattanót, hogy közben könyökkel eltalálta Papp Klaudiát, akit azonnal kórházba kellett szállítani.

– Nagyon ideges voltam, nem láttam a szituációt, de nyilvánvalóan nem szándékosan okozott a szekszárdi játékos sérülést Diának. Szerencsétlen volt a helyzet, nem tudtam higgadt maradni, hiszen elveszítettük az irányítónkat, miközben a másikat, Nika Mühlt már három héttel korábban… Lehetetlen felkészülni rá, hogy ez történik a kupadöntő harmadik percében, ráadásul Dia az a játékos, aki sok energiát ad nekünk.

– Miben változott a játékuk?

– Lelassultunk, visszaestünk sebességben. Papp Klaudiára kulcshelyzetekben bátran támaszkodhatunk, de jól reagáltunk, s noha ritmust vesztettünk, egyre nagyobb előnyt szereztünk.

– A gyenge kezdés után a tolnai csapat észhez tért és hét pontra is felkapaszkodott.

– A Szekszárd nyílttá tette a meccset, nem jöttek ugyan nagyon közel hozzánk, mégis érezhető volt, nem dőlt el a meccs sokáig, benne volt, hogy fordulhat az eredmény. Ez stresszes volt. Nagyon bízom benne, hogy Dia mihamarabb felépül.

– Április 18-án, azaz szűk két hét múlva folytatódik a bajnokság, az elődöntőben a DVTK-val találkoznak. Mit visznek magukkal a kupasikerből?

– Az összetartás erejét. Alapvető tézis, hogy soha ne add fel, hogy képesnek kell lenned reagálni a legváratlanabb helyzetekben is. A lányoknak is meg kell érteniük – és valószínűleg a kupaarany után így is lesz –, miért edzünk úgy és annyit, amennyit szoktunk.

NŐI KOSÁRLABDA MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

SOPRON BASKET–TARR KSC SZEKSZÁRD 85–64 (30–14, 17–21, 17–12, 21–17)

Sopron, 2000 néző. V: Földházi, Csabai-Kaskötő, Mészáros

SOPRON: Papp K., Böröndy 6, FRISKOVEC 21/15, BROOKS 22/6, FUEHRING 11. Csere: LACZKÓ 10, Wallack 6, Sinka-Pálinkás 6/6, Sitku 3/3. Edző: Gáspár Dávid

SZEKSZÁRD: Rodrigues 9, DOMBAI 18/3, Holcz 4, KARLEN 16/3, Gakdeng 6. Csere: Baa, Theodoreán, Goree 6/3, Szücs G. 5/3, Nyári. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. p.: 11–0. 8. p.: 23–3. 12. p.: 30–18. 15. p.: 38–28. 18. p.: 41–34. 22. p.: 50–37. 28. p.: 57–45. 32. p.: 66–47. 35. p.: 71–57. 38. p.: 83–60