Nyolcvanéves a Malév SC, a szombati ünnepségen emléktornára is sor kerül
Az idén 80 éves a dél-pesti sportélet meghatározó szereplője, a Malév Sport Club, s ennek tiszteletére egész napos sportnappal, családi programokkal ünnepelnek a szervezők június 13-án, szombaton a XVIII. kerületi Vilmos Endre Sportcentrumban.
Az egész napos ünnepségen egykori és jelenlegi sportolókkal, sportvezetőkkel felidézik a legendás Malév-közösség nyolc évtizedes történetét, az esti jubileumi sportbálon pedig emlékplaketteket adnak át.
Az eseményen kerül sor a Gálvölgyi István-emléktornára – a focitornán a Gálvölgyi Team, a Malév SC, az Érd és a Százhalombatta lép pályára –, amellyel a tavaly 70 évesen elhunyt, a Malév SC öregfiúkcsapatában is játszó labdarúgóedzőre emlékeznek.
Legfrissebb hírek
Szombaton rendezik a Havas Sportok Családi Napját
Téli sportok
2025.09.15. 12:51
Sztárok jöttek össze Fülöp Márton emlékére
Labdarúgó NB I
2025.07.08. 20:45
Gyász: elhunyt Gálvölgyi István labdarúgóedző
Minden más foci
2025.07.02. 11:42
Hatodszor rendezték meg a Gőgh Kálmán-emléktornát
Minden más foci
2025.06.18. 18:25
Vízilabda: tornával emlékeznek Benedek Tiborra
Vízilabda
2025.01.22. 15:41
Ezek is érdekelhetik