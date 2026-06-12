Nemzeti Sportrádió

Nyolcvanéves a Malév SC, a szombati ünnepségen emléktornára is sor kerül

F. B.F. B.
2026.06.12. 09:26
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Gálvölgyi István Malév SC családi nap emléktorna
Az idén 80 éves a dél-pesti sportélet meghatározó szereplője, a Malév Sport Club, s ennek tiszteletére egész napos sportnappal, családi programokkal ünnepelnek a szervezők június 13-án, szombaton a XVIII. kerületi Vilmos Endre Sportcentrumban.

Az egész napos ünnepségen egykori és jelenlegi sportolókkal, sportvezetőkkel felidézik a legendás Malév-közösség nyolc évtizedes történetét, az esti jubileumi sportbálon pedig emlékplaketteket adnak át. 

Az eseményen kerül sor a Gálvölgyi István-emléktornára – a focitornán a Gálvölgyi Team, a Malév SC, az Érd és a Százhalombatta lép pályára –, amellyel a tavaly 70 évesen elhunyt, a Malév SC öregfiúkcsapatában is játszó labdarúgóedzőre emlékeznek.

 

Gálvölgyi István Malév SC családi nap emléktorna
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