Nyolcvanéves a Malév SC, a szombati ünnepségen emléktornára is sor kerül

Az egész napos ünnepségen egykori és jelenlegi sportolókkal, sportvezetőkkel felidézik a legendás Malév-közösség nyolc évtizedes történetét, az esti jubileumi sportbálon pedig emlékplaketteket adnak át.

Az eseményen kerül sor a Gálvölgyi István-emléktornára – a focitornán a Gálvölgyi Team, a Malév SC, az Érd és a Százhalombatta lép pályára –, amellyel a tavaly 70 évesen elhunyt, a Malév SC öregfiúkcsapatában is játszó labdarúgóedzőre emlékeznek.