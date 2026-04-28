Gyász: autóbalesetben életét vesztette a fiatal pécsi kosárlabdázó

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Márkus Péter, U21-es csapatunk játékosa. Hatalmas szíve és küzdeni akarása példaértékű volt mindannyiunk számára, emlékét örökre megőrizzük! Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni Péter családjának, barátainak, csapattársainak!” – olvasható a PVSK–Panthers hivatalos közösségi oldalán.

A kosárlabda-szövetség honlapja szerint a tehetséges sportoló utoljára december 19-én húzhatta magára a pécsiek U21-es csapatának a mezét, akkor 102–62-es diadalnak lehetett részese.

A tragikus baleset vasárnap délelőtt történt Fonyódnál, amikor a rendőrségi adatok szerint a sofőr egy kanyarból kijövet veszítette el az uralmát a kocsi felett, ami a tengelye körül megpördülve, éppen a tetejére érkezett a mély árokba. A Somogy Vármegyei Hírportál úgy értesült, nem egy szokványos közúti balesetről volt szó, hiszen a szemtanúk csak annyit láttak, hogy a sűrű nádasban, a vízzel teli árok mélyén négy kerék mered az ég felé. Az autó szinte teljesen elmerült, mielőtt bárki segíthetett volna.

Mint írták, a riasztást követően hatalmas erők mozdultak meg, hogy megpróbálják kimenteni a sofőrt. Elsőként a Fonyód ÖTE önkéntes tűzoltói és a balatonboglári önkormányzati egység, a Boglár 1 érkezett a helyszínre. A mocsaras, vizenyős területen létrákból és pallókból kellett hidat építeniük, hogy egyáltalán elérjék a roncsot és megkezdhessék a kiemelést a nádból. A műszaki mentéssel párhuzamosan az Országos Mentőszolgálat rohamkocsija mellett mentőhelikopter is leszállt a közelben. Mire azonban a tűzoltók hozzáfértek a kabinhoz, a fiatal sofőr életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen elhunyt.

A baleset pontos okait a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja.