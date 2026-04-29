Kosár: Szász-Veres jól időzítette a csúcsformáját a junior döntőre

Mint arról beszámoltunk, a házigazda DEAC a fináléban 86–68-ra legyőzte a Budapesti Honvédot, és nyert újra aranyérmet a junior fiú kosárlabda-bajnokság országos döntőjében az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. Kádár Tamás csapata ezzel először tudott bajnoki címet védeni a hajdúsági akadémia történetében. A sikerben oroszlánrészt vállalt Szász-Veres Márk, aki 28 pontja (közte öt tripla) mellett 11 lepattanót, 3 gólpasszt, 1 blokkot és 35-ös VAL-mutatót tett bele a debreceni közösbe, így a legértékesebb játékosnak járó MVP-címet is elnyerte a bajnoki trófea mellé.

Nagyon sokat jelent számunkra ez a győzelem, megküzdöttünk alaposan ezért a bajnoki címért, és úgy gondolom, végül megérdemelten nyertük meg a teljes országos döntőt

– mondta Szász-Veres az Utánpótlássportnak. – Mind egyénileg, mind csapatszinten sikerült a csúcsformánkat a legfontosabb pillanatra időzíteni. A döntő előtti utolsó két hétben végre sikerült teljes csapattal együtt készülnünk, ami sokat segített, igazán összekovácsolódtunk a szezon végére."

Szász-Veres Márk Fotó: Balogh Albert/DEAC

A debreceniek a negyeddöntőben játszottak a legszorosabb meccset, 74–67-re verték a Vasast, majd a legjobb négy között 79–53-ra múlták felül a Sopront.

„Az első meccsünk, a Vasas elleni negyeddöntő bizonyult a legnehezebbnek a három nap során. Nemcsak a végeredmény mondatja ez velem, hanem az is, hogy akkor még nem annyira találtuk a ritmust, kicsit idegesen és feszülten játszottunk. Amolyan tipikus első mérkőzés volt, még kicsit szoknunk kellett az országos döntő jelentette nyomást és az egész légkört, de aztán az elődöntőben már jóval magabiztosabban játszottunk. A fináléban a Honvéd ellen is végül tizennyolc ponttal nyertünk, de ez a különbség nem mutatja feltétlenül reális képet, ugyanis ennél a meccs nagy részében jóval szorosabban alakult az eredmény. Nehéz dolgunk volt, a Honvéd végig szorosan tapadt ránk, ott volt a nyakunkon, de hál'istennek sikerült kézben tartani a vezetést, és nem engedtük ki a győzelmet.

A kulcspillanatokban jó dobásokat vállaltunk, be is dobtuk azokat, és így sikerült feltennünk az i-re a pontot.

