Kiss Bence: A Zalaegerszeg megérdemelné a bronzérmet
Izgalmas lesz a magyar élvonal utolsó két fordulója. A legnagyobb kérdés természetesen a bajnok kiléte, az ETO FC jelenleg egy ponttal előzi meg a címvédő Ferencvárost, de nem feledkezhetünk meg a bronzcsatáról sem. A legjobb helyzetben a harmadik helyen álló Debreceni VSC van, a Loki az ötödik helyen álló, hárompontos hátrányban lévő Paks otthonában játszik vasárnap, majd a zárófordulóban az Újpestet fogadja, a Paks pedig a jövő héten a már biztosan kieső DVTK ellen lép pályára idegenben. A nevető harmadik az évad meglepetéscsapata, a ZTE FC lehet. Ha az egerszegiek pénteken hazai pályán legyőzik a Puskás Akadémiát, majd a 33. fordulóban ismét megfricskázzák a Fradit, kis szerencsével ledolgozhatják jelenlegi kétpontos hátrányukat a debreceni együttessel szemben. A csapat egyik motorja, Kiss Bence ennyire nem szalad előre, lépésről lépésre haladna.
„Szeretnénk megszerezni a három pontot – mondta lapunknak a 26 esztendős középpályás. – A Puskás Akadémia átállt az ötvédős rendszerre, ha hátul stabilak vagyunk és nem kapunk gólt, jó eséllyel nyerhetünk, hiszem, hogy úgyis szerzünk egy-két gólt. Sajnálom, hogy a Nyíregyházától kikaptunk, mivel jól játszottunk, legalább a döntetlent megérdemeltünk volna, de a futball már csak ilyen. Az akaratra és a játékra ezúttal is építhetünk, motiváltan várjuk az utolsó két mérkőzést is. Ha valaki ősszel azt mondja nekem, hogy az utolsó fordulókban a dobogóért küzdhetünk, valószínűleg kinevetem, de nagyszerű csapatunk van, a nehezebb időszakokban is kitartóan dolgoztunk, hittünk a vezetőedző, Nuno Campos taktikájában. Zalaegerszeg megérdemelné a bronzérmet, szeretnénk elégedetté tenni a szurkolókat. Ami engem illet, örülök, hogy hétről hétre megkapom a lehetőséget, úgy érzem, jól is megy a játék, hasznára vagyok a csapatnak.”
NB I
32. FORDULÓ
Május 1., péntek
20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
31
18
9
4
60–30
+30
63
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Debreceni VSC
31
13
11
7
47–35
+12
50
|4. Zalaegerszegi TE
31
13
9
9
48–37
+11
48
|5. Paksi FC
31
13
8
10
55–43
+12
47
|6. Puskás Akadémia
31
12
6
13
38–40
–2
42
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
31
11
7
13
35–46
–11
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
31
10
8
13
44–54
–10
38
|10. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18