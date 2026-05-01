Kiss Bence: A Zalaegerszeg megérdemelné a bronzérmet





Izgalmas lesz a magyar élvonal utolsó két fordulója. A legnagyobb kérdés természetesen a bajnok kiléte, az ETO FC jelenleg egy ponttal előzi meg a címvédő Ferencvárost, de nem feledkezhetünk meg a bronzcsatáról sem. A legjobb helyzetben a harmadik helyen álló Debreceni VSC van, a Loki az ötödik helyen álló, hárompontos hátrányban lévő Paks otthonában játszik vasárnap, majd a zárófordulóban az Újpestet fogadja, a Paks pedig a jövő héten a már biztosan kieső DVTK ellen lép pályára idegenben. A nevető harmadik az évad meglepetéscsapata, a ZTE FC lehet. Ha az egerszegiek pénteken hazai pályán legyőzik a Puskás Akadémiát, majd a 33. fordulóban ismét megfricskázzák a Fradit, kis szerencsével ledolgozhatják jelenlegi kétpontos hátrányukat a debreceni együttessel szemben. A csapat egyik motorja, Kiss Bence ennyire nem szalad előre, lépésről lépésre haladna.

„Szeretnénk megszerezni a három pontot – mondta lapunknak a 26 esztendős középpályás. – A Puskás Akadémia átállt az ötvédős rendszerre, ha hátul stabilak vagyunk és nem kapunk gólt, jó eséllyel nyerhetünk, hiszem, hogy úgyis szerzünk egy-két gólt. Sajnálom, hogy a Nyíregyházától kikaptunk, mivel jól játszottunk, legalább a döntetlent megérdemeltünk volna, de a futball már csak ilyen. Az akaratra és a játékra ezúttal is építhetünk, motiváltan várjuk az utolsó két mérkőzést is. Ha valaki ősszel azt mondja nekem, hogy az utolsó fordulókban a dobogóért küzdhetünk, valószínűleg kinevetem, de nagyszerű csapatunk van, a nehezebb időszakokban is kitartóan dolgoztunk, hittünk a vezetőedző, Nuno Campos taktikájában. Zalaegerszeg megérdemelné a bronzérmet, szeretnénk elégedetté tenni a szurkolókat. Ami engem illet, örülök, hogy hétről hétre megkapom a lehetőséget, úgy érzem, jól is megy a játék, hasznára vagyok a csapatnak.”

NB I

32. FORDULÓ

Május 1., péntek

20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Május 2., szombat

13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Május 3., vasárnap

13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)