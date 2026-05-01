Kiss Bence: A Zalaegerszeg megérdemelné a bronzérmet

2026.05.01. 07:02
ZTE NB I Puskás Akadémia Kiss Bence
Az NB I utolsó előtti fordulójának pénteki nyitó mérkőzése előtt a ZTE FC kulcsjátékosa, Kiss Bence abban reménykedik, hogy csapata a győzelemmel életben tartja dobogós reményeit.


 

 

Izgalmas lesz a magyar élvonal utolsó két fordulója. A legnagyobb kérdés természetesen a bajnok kiléte, az ETO FC jelenleg egy ponttal előzi meg a címvédő Ferencvárost, de nem feledkezhetünk meg a bronzcsatáról sem. A legjobb helyzetben a harmadik helyen álló Debreceni VSC van, a Loki az ötödik helyen álló, hárompontos hátrányban lévő Paks otthonában játszik vasárnap, majd a zárófordulóban az Újpestet fogadja, a Paks pedig a jövő héten a már biztosan kieső DVTK ellen lép pályára idegenben. A nevető harmadik az évad meglepetéscsapata, a ZTE FC lehet. Ha az egerszegiek pénteken hazai pályán legyőzik a Puskás Akadémiát, majd a 33. fordulóban ismét megfricskázzák a Fradit, kis szerencsével ledolgozhatják jelenlegi kétpontos hátrányukat a debreceni együttessel szemben. A csapat egyik motorja, Kiss Bence ennyire nem szalad előre, lépésről lépésre haladna.

„Szeretnénk megszerezni a három pontot – mondta lapunknak a 26 esztendős középpályás. – A Puskás Akadémia átállt az ötvédős rendszerre, ha hátul stabilak vagyunk és nem kapunk gólt,  jó eséllyel nyerhetünk, hiszem, hogy úgyis szerzünk egy-két gólt. Sajnálom, hogy a Nyíregyházától kikaptunk, mivel jól játszottunk, legalább a döntetlent megérdemeltünk volna, de a futball már csak ilyen. Az akaratra és a játékra ezúttal is építhetünk, motiváltan várjuk az utolsó két mérkőzést is. Ha valaki ősszel azt mondja nekem, hogy az utolsó fordulókban a dobogóért küzdhetünk, valószínűleg kinevetem, de nagyszerű csapatunk van, a nehezebb időszakokban is kitartóan dolgoztunk, hittünk a vezetőedző, Nuno Campos taktikájában. Zalaegerszeg megérdemelné a bronzérmet, szeretnénk elégedetté tenni a szurkolókat. Ami engem illet, örülök, hogy hétről hétre megkapom a lehetőséget, úgy érzem,  jól is megy a játék, hasznára vagyok a csapatnak.”

NB I
32. FORDULÓ
Május 1., péntek
20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

31

18

9

4

60–30

+30 

63 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Debreceni VSC

31

13

11

7

47–35

+12 

50 

  4. Zalaegerszegi TE

31

13

9

9

48–37

+11 

48 

  5. Paksi FC

31

13

8

10

55–43

+12 

47 

  6. Puskás Akadémia

31

12

6

13

38–40

–2 

42 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

31

10

8

13

44–54

–10 

38 

10. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

