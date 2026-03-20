Férfi kosárlabda Euroliga: két vereség után újra nyert az éllovas Fenerbahce

2026.03.20. 23:37
Szoros meccset nyert meg a csíkos mezes Fenerbahce (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakasza 32. fordulójának pénteki játéknapján a Fenerbahce, a Zalgiris Kaunas és a Panathinaikosz hazai pályán, a Maccabi Tel-Aviv idegenben nyert.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 32. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Milan (olasz) 79–75 (17–23, 12–14, 28–15, 22–23)
Zalgiris Kaunas (litván)–Real Madrid (spanyol) 87–85 (25–29, 28–26, 15–17, 19–13)
Panathinaikosz (görög)–Crvena zvezda (szerb) 82–74 (20–27, 21–21, 14–14, 27–12)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 85–89 (22–23, 30–15, 10–23, 23–28)

