Férfi kosárlabda Euroliga: két vereség után újra nyert az éllovas Fenerbahce
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakasza 32. fordulójának pénteki játéknapján a Fenerbahce, a Zalgiris Kaunas és a Panathinaikosz hazai pályán, a Maccabi Tel-Aviv idegenben nyert.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 32. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Milan (olasz) 79–75 (17–23, 12–14, 28–15, 22–23)
Zalgiris Kaunas (litván)–Real Madrid (spanyol) 87–85 (25–29, 28–26, 15–17, 19–13)
Panathinaikosz (görög)–Crvena zvezda (szerb) 82–74 (20–27, 21–21, 14–14, 27–12)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 85–89 (22–23, 30–15, 10–23, 23–28)
