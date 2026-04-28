Férfi kosár Euroliga: a Fener és a görög gigászok is győzelemmel kezdték a negyeddöntőt

A Fenerbahce a döcögős első negyedet követően lemosta a pályáról a Zalgirist, s 18 ponttal vezetett a nagyszünetben. A litvánok egy tíz ponttal megnyert harmadik negyeddel zárkóztak, de a fordításra már nem maradt energiájuk.

Az Olympiakosz nem sok esélyt adott a Monacónak, s 23 pontos győzelmet aratva szerezte meg az előnyt a párharcban. Ehhez képest a Panathinaikosz spanyol túrája kifejezetten szorosra sikeredett. A görögök végig vezettek, majd a Valencia kétszer is egyenlített – hiába, mert a Panathinaikosz két másodperccel a vége előtt büntetőzhetett, s ezzel megnyerte a meccset.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván) 89–78 (22–20, 25–9, 18–28, 24–21)

A párharc állása: 1–0 a Fenerbahce javára

Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia) 91–70 (19–20, 26–16, 21–15, 25–19)

A párharc állása: 1–0 az Olympiakosz javára

Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 67–68 (15–23, 17–16, 17–15, 18–14)

A párharc állása: 1–0 az Panathinaikosz javára

A párharcok három nyert mérkőzésig tartanak.